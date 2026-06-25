「横浜アンパンマンこどもミュージアム」(神奈川県横浜市)は6月24日、親子で楽しめる夏イベントの情報を公開した。

横浜アンパンマンこどもミュージアム夏イベント

同ミュージアムは、天候を気にせず猛暑の日でも涼しく快適に遊べる全天候型の施設。今夏は、日陰で小さな子どもでも安心して楽しめる「水あそびひろば」をはじめ、人気ステージの再演やキャラクターグリーティングなど、特別なコンテンツを多数用意する。入館料は2,200円～2,600円。日時指定WEBチケットの事前購入が必要となる。

「水あそびひろば」を開催中

3Fミュージアム 屋外ひろばでは、6月13日～9月30日まで水あそびひろばを開催している。エリア全体が日陰のため直射日光を遮り、近年の猛暑のなかでも子どもを安心して遊ばせることができる。普段着用しているおむつのまま入場できるため、小さな子どもの「水あそびデビュー」の場としても適している。周辺には専用の「お着替えエリア」も完備する。

人気ステージを再演

7月1日～9月13日まで、人気ステージ「ばいきんまんのダンス!ダンス!!ダンス!!!」を再演する。ばいきんまんとドキンちゃんがアフロヘアのダンサーに変装して登場。ノリの良い曲とダンスで、子どもも大人も一緒に盛り上がって楽しめるダンスショーとなっている。

アフロばいきんまん・ドキンちゃんのお面作り

7月1日～9月13日まで、アフロヘアのばいきんまんとドキンちゃんのお面作りを楽しめる。のりやペンを使って簡単にできるため、小さな子どもでも自分だけのお面を作ることができる。

キャラクターグリーティングを毎日開催

7月1日～7月31日まで、アンパンマンたちとタッチやあいさつができるキャラクターグリーティングを毎日開催する。通常登場するなかまは当日のお楽しみだが、7月1日からはメロンパンナちゃんとロールパンナちゃんが登場する。スケジュールは公式HPで確認できる。なお、キャラクターグリーティングは8月1日以降も開催予定である。

LINEやメールで贈れる「ギフトチケット」

LINEやメールで簡単に贈れる「ギフトチケット」を販売している。受け取った人は日時指定予約が不要で、好きな日時に2・3Fミュージアムへ入館できる。夏季限定の「サマーデザイン」のギフトカードを選べるほか、「バースデーデザイン」も用意している。

夏限定企画「アンパンマンのおおきなガシャポン」

6月25日～7月31日まで、買い物1,000円(税込)ごとにもらえる補助券を10枚集めると、全長約2mの「アンパンマンのおおきなガシャポン」にチャレンジできる。ガシャポンの景品はオリジナルアームリング。全3種類のデザインを用意しており、どれが出るかは開けてからのお楽しみ。

夏におすすめのグッズ&フードを販売

1Fショップ＆フード・レストランでは、暑い夏におすすめのグッズやフードを多数取りそろえる。

アンパンマンキッズコレクションでは「横浜アンパンマンこどもミュージアム限定 キービジュアルTシャツ」(4,620円)と「ビーチバッグ」(各4,290円)、ジャムおじさんのパン工場では「アイス バナナミルク・いちごミルク」(各600円)、ミュージアムショップでは「横浜限定 おおきなアンパンマン ボーダーTシャツ」(3,630円)、ソフトクリームやさんでは「スーベニアミルキーソフト」(各1,300円)、ハンバーガーやさんでは「なかよしつぶつぶアイス」(700円)、ドキンちゃんのドキドキおしゃれショップでは「ANPANMAN CHARACTERS クールスカーフ」(各1,320円)を販売する。

「横浜限定 おおきなアンパンマン ボーダーTシャツ」(3,630円)