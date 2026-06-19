葉から伸びた蔓の先端に捕食袋を持つ食虫植物「オオウツボカズラ」をご存知でしょうか。実は先日、京都府立植物園のオオウツボカズラが過去最大級となる捕食袋をつけ、SNSで話題となっています。

当園で栽培している「オオウツボカズラ」が、過去最大級となる捕食袋をつけました!

現在も順調に成長中で、今後は30cm超え、国内植物園でも最大級に達する可能性があります。

公開は観覧温室(冷房室)にて7月末まで。

この貴重な機会に、ぜひご来園ください!

#京都府立植物園 #オオウツボカズラ

(@kyoto_botagrdnsより引用)

京都府立植物園のオオウツボカズラ

食虫植物、おもしろいですよね。中でも、このオオウツボカズラは、独特のフォルムと鮮やかな色合いが人気。大きな唇のようにも見えるこのビジュアルは、美しくもありカッコ良くもあり、インパクト抜群です。

投稿によると、捕食袋は現在も成長中で、今後30cmを超える見込みとか。国内の植物園でも最大級クラスに達する可能性があるというのだから、すごい。植物ファンなら見逃せませんね。

このニュースに、SNSでは「でっっけぇ………」「うわあ ファンタジー感あるな!」「唇に見えて食われそう!」「30cm?Σ(ﾟдﾟ；)手を入れたら食べられそう笑」「これはネズミも捕食できそうなウツボカズラですわ 素敵」といった声が続々と。また、独特なビジュアルを「RPGの敵みたい」「妖怪感がすごい!」「ウツボットや!」と表現する人も。みなさん、オオウツボカズラに興味津々ですね。

国内でもめったに見られないスケールのオオウツボカズラ。植物園の観覧温室(冷房室)で7月末まで公開されています。雨の日でもゆっくり観察できるので、京都を訪れるなら、ぜひ立ち寄ってみてはいかがでしょうか。