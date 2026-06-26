エンは6月23日、「働く期間」に関する調査結果を発表した。調査は5月1日～31日、同社運営の情報サイト『エン派遣』を利用するユーザーを対象にインターネットで行われ、2,145名から有効回答を得た。

派遣で働く期間の希望について

どれくらいの期間の仕事を希望しているのかを聞くと、「3年以上」(52%)が約半数。特に30代～50代で長期就業を希望する割合が高く、いずれも半数を超えている。長期雇用を希望する理由については、「長期雇用での安定感」「キャリアアップのため」といった声が多く寄せられた。

同じ派遣会社を利用し続けたい期間

続いて、同じ派遣会社を利用し続けたい期間を尋ねたところ、「3年以上」(59%)が最多に。別の派遣会社に変えると、また一から「契約のし直し」「担当者との信頼関係構築」といった点を懸念する人が多いよう。

また、実際に勤務する一つの職場(派遣先)で継続して働きたい期間についても、同様に「3年以上」(61%)が最多に。理由を聞くと、「最終的には直接雇用に至るのが理想」とする声が目立ったほか、「せっかく覚えた業務や、築き上げた人間関係」がリセットされてしまうことを懸念する声も見受けられた。

長く続けることになった理由

次に、これまで短期間の予定で働き始めたものの、結果的に長く続いたという経験はあるか伺うと、51%が「ある」と回答。長く続けることになった理由を聞くと、「職場の雰囲気・人間関係が良い」(35%)、「仕事内容が自分に合っている」(32%)が上位に。また、一つの仕事を長く続けるために最も重要だと思うことついても聞くと、「職場の雰囲気・人間関係が良い」(50%)が圧倒的に多く、次いで「仕事内容が自分に合っている」(19%)が続いた。