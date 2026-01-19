エンは1月6日、「派遣会社選び」に関するアンケート調査の結果を発表した。調査は2025年11月4日～30日、同社運営の派遣情報サイト『エン派遣』に登録するユーザー1,322名を対象にインターネットで行われた。

派遣会社を選ぶ際に気になるポイント

調査によると、派遣の仕事を考える上で派遣会社を「重視している」人の割合は81%。派遣会社を選ぶ際に気になるポイントを聞いたところ、1位「求人数」(49%)、2位「フォローの手厚さ」(45%)、3位「派遣スタッフの満足度」(39%)という結果に。「求人数」については、「自分に合う仕事に出会える可能性が高いから」「比較した上で決められる」「求人数が多いということは、企業から信頼されている派遣会社だと思うから」といった理由が見受けられた。

現在登録している派遣会社の社数

続いて、現在登録している派遣会社の社数を教えてもらったところ、「1社」が最多ではあったものの、「5～9社」(20%)、「2社」「3社」(ともに19%)など、74%が複数社登録していることが明らかに。

登録する派遣会社の決め手を聞くと、「応募後の連絡対応の感じが良い」や「気に入った仕事情報を持っている」(同率53%)といった声が多かったほか、「応募後の連絡が早い」という声も目立った。

次に、「応募する前に派遣会社の情報を調べますか?」と質問したところ、75%が「調べる」と回答。どのタイミングで調べるかと聞くと、「応募したいと思うお仕事があった時」(61%)が断トツに多く、次いで「応募するか迷った時」(30%)、「仕事探し中に複数回社名を見かけた時」(29%)と続いた。