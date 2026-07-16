就職活動では、企業研究や面接対策など、AIを活用する学生も増えています。短時間で情報を集められる便利さがある一方で、AIの回答をそのまま受け入れてしまうと思わぬ落とし穴にはまることもあります。

情報を参考にしながらも、自分で判断し、必要な準備を進めることは就活でも大切です。

本シリーズではマイナビが実施した「大学生 活動実態調査」から、就活生たちの実体験をもとにしたエピソードを紹介します。

さて、今回のやらかしは……。

▶第一話から読む

無対策

＼爆笑! 就活エピソード／

✅「社員のウソ」を見破った瞬間

✅早すぎ……人事部からのメール

✅履歴書を生成AIで作成した結果

AIは就職活動の心強い味方ですが、最後に判断し、行動するのは自分自身です。便利なツールとうまく付き合いながら、必要な準備はしっかり進めたいものですね。

就活中は、誰もが一度は「やってしまった……」という経験をするものです。しかし、その失敗が人生を左右するとは限りません。大切なのは、失敗から学び、次に活かすこと。本シリーズが、就活に悩む皆さんの気持ちを少しでも軽くするきっかけになれば幸いです。

調査対象 :2024年3月卒業見込みの全国の大学生、大学院生

調査期間 :2023年9月24日～9月30日

調査方法 :マイナビ2024の会員に対するWEBアンケート

有効回答 :1,837 名