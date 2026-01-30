エンは1月28日、「資産形成」についての調査結果を発表した。調査は2025年12月1日～2026年1月4日、同社が運営する「エン派遣」のユーザー1,496名を対象にインターネットで行われた。

資産形成の必要性、8割超が実感

派遣の仕事を探している人に、貯金以外での資産形成の必要性を尋ねた。「非常に必要だと感じる」が38%、「必要だと感じる」が45%と回答し、計83%が必要性を感じていることがわかった。一方で、資産形成の実践状況を尋ねると「行なっている」は32%とおよそ3割にとどまる結果に。

資産形成を行なう際の目的を尋ねると、74%が「老後資金のため」と回答。年代別で見ると、20代は51%、30代は71%、40代は79%、50代以上は83%と、年代が上がるほど回答の割合が高まった。

資産形成に踏み出せない理由

現在、資産形成を行なっていないと回答した人にその理由を尋ねると、上位は「資金の余裕がない」(33%)、「何から始めたら良いかわからない」(20%)、「制度や仕組みが難しくてわからない」(16%)だった。

NISA、iDeCoについて、それぞれの知識レベルを尋ねた。「名前を聞いたことがない」と回答した人は、NISAが3%、iDeCoが13%と多くの人が存在を認知しているが、「名前は知っているが、内容は知らない」と回答した人が、NISAは47%、iDeCoは50%となり、存在は知っていても詳細は理解していない方が約半数であることが分かった。

資産形成に関して職場や派遣会社に期待するサポート

資産形成に関して、職場や派遣会社に期待するサポートを尋ねた。上位は「資産形成に役立つ福利厚生の導入・紹介」(33%)、「セミナー・研修の提供」(31%)だった。

「資産形成に役立つ福利厚生の導入・紹介」と回答した人の意見

・「組織に属することで、福利厚生として、資産形成について学ぶ機会があったり、積み立てられるような仕組みがある企業は魅力を感じる。夫の就業先では、毎月給料から天引きで資産形成できる仕組みがあるようなので、理想的だと感じる」(30代女性)

・「iDeCoや企業型DCなどが会社で加入できると老後に安心できる」(40代女性)

・「自分で勉強しようとしてもなかなか腰が重いので、福利厚生に組み込まれてたら便利」(40代女性)

「セミナー・研修の提供」と回答した人の意見

・「セミナーが会社主導だと、双方の理解に繋がって良いと思った。また、学習コンテンツがあると自分のペースで学びたいことを学べるのも良いと思った」(30代女性)

・「ネット上でも資産形成について情報が溢れているが、体系的に学ぶ機会があると、自身のライフスタイルに合わせて資産形成に取り組むことができるのではないかと思う。個別相談するにしても、ある程度の知識と情報がなければ判断しづらいと考えるため」(40代男性)

・「知識がなく何から始めればいいのか、どこで情報を得ればよいのかが分からないため、会社で情報提供してもらえるならばありがたい」(40代女性)

「派遣で働くこと」のメリットデメリット

最後に、資産形成を行なう上で「派遣で働くこと」に対するメリット・デメリットを尋ねた。メリットでは"時間の融通が利く"という点が多くあげられた。

・「残業が少なめなので、市場調査やデータ分析に時間を使える」(20代女性)

・「勤務時間が自由でライフスタイルを自由に確保しながらも、給与を得られる点。資産運用に回せる時間とお金も確保できる」(20代男性)

・「派遣は勤務時間が比較的柔軟なので、資産運用の勉強時間を確保しやすい点はメリット」(30代女性)

・「税制優遇制度を自分で活用できることや、iDeCoに加入すれば掛け金が全額所得控除の対象となるため、所得税や住民税の負担を軽減できること。デメリットは派遣社員は正社員に比べて退職金制度がないことだが、制度を組み合わせることで自分で老後資金などを計画的に準備できる」(30代男性)

・「勤務時間を調整して、株式投資なら市場が開いている時間を確保できる点」(30代女性)

一方、デメリットでは"収入が安定しない"という点が多くあげられた。

・「時給換算なので、祝日が多いと収入減になる。正社員と比べて毎月定額積立などを行なうと、金銭的な余裕がなくなる」(30代女性)

・「ボーナスがないので投資に回しづらい。また、同じ派遣先への就業は3年で終了するため、今後の収入の見通しが立てづらく、投資する余裕がない」(40代男性)

・「ボーナスがないので投資する資金が確保できない」(40代男性)

・「固定給ではないため資産運用に充てる金額を決めづらい」(40代女性)