職場では、同僚の誕生日をみんなで祝う機会も少なくありません。しかし、同じように働いていても、自分のときだけ何もなかったら、寂しさや疎外感を覚えてしまうこともあるのではないでしょうか。

内閣府の最新調査(令和6年)では、孤独感が「ある」と答えた人は約4割。周囲に人がいても孤独を感じる人は決して少なくありません。

今回は「職場での誕生日」にまつわるケースについてお送りします。

お祝い

スルーされるさみしさよ

お祝いの有無よりも、「気にかけてもらえた」という実感が大切なのかもしれませんね。

小さなコミュニケーションが職場環境を改善する

職場での孤独感は、個人の性格ではなく“環境によって生まれるもの”です。ちょっとした声かけや雑談、気軽に話せる雰囲気があるだけで、人は安心して働けます。

企業にとっても、孤立を防ぐことはメンタルヘルスや離職防止につながる重要な取り組み。お互いの存在を認め合う小さなコミュニケーションが、職場の孤独を和らげ、働く人の心を支えていきます。