エンは2月26日、「派遣で働くきっかけ」に関するアンケート調査の結果を発表した。調査は1月5日～2月2日、同社運営の情報サイト『エン派遣』を利用するユーザー2,092名を対象に、インターネットで行われた。

派遣で働くことに興味を持ったきっかけ

派遣で働くことに興味を持ったきっかけを聞いたところ、67%が「働く時間・期間が選びやすい」と回答。次いで「時給が高い」(44%)、「勤務地が選びやすい」(39%)と続き、働き方に関する希望の実現しやすさ・柔軟性がきっかけになっているケースが多いことがわかった。

派遣の仕事探しをする上での不安

次に、派遣の仕事探しをする上での不安を教えてもらったところ、半数超が「希望条件に合う仕事が見つかるか」(53%)と回答したほか、「経験・スキルが足りているか」(43%)、「安定して働けるか」(40%)が上位に。また、派遣で働く際に詳しく知りたいことを聞くと、「仕事内容」(81%)が最多となった。

派遣スタッフとして働いてみてよかったこと

最後に、派遣で働いてみてよかったことを聞いたところ、「働く時間・期間が選べた」(43%)、「高時給で働けた」(42%)が上位に。実際に『エン派遣』に掲載されている求人情報を分析すると、2026年1月度 三大都市圏(関東、東海、関西)の平均時給は1,714円で、東京都の最低賃金1,226円(2026年2月時点)を488円上回っている。また、33%が「未経験の仕事に就けた」ことをあげており、3人に1人が派遣スタッフとして未経験職種に就業していることが分かった。