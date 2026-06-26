ソフトバンクの近藤健介が22日、YouTubeチャンネル『こんちゃんBASE』で公開された動画に出演。村上宗隆の打撃能力を絶賛した。

村上宗隆

村上宗隆のベストナイン選出理由は「3冠王だもん」

この動画では、近藤が現役選手の中からベストナインを選出。一塁手として村上を挙げ、「3冠王だもん」とシンプルな言葉で選考理由を説明した。

今季からメジャーリーグに移籍した村上は、ケガによる離脱をしたものの、活躍していたことにも言及。「(ケガした後に)連絡して、『悔しいです』と言ってたけど。でもすごいね。(離脱前は)1位だからね、ホームラン」と活躍ぶりに感心した様子を見せた。

また、村上と日本代表で初めてチームメイトになったのは、東京オリンピックだったと回想。「宗のバッティング練習を見て、『俺のスタイルじゃもう終わるな』と思わされた1人だから」と明かし、さらには「『後輩に長打を打てるすごいやつが出てくると需要なくなるな』って思わされた1人」と賛辞を送った。そして最後には、「すごかったんだから、本当に」と改めて強調していた。