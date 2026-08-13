ＤｅＮＡが4点差で中日に勝利

先発投手：ＤｅＮＡは深沢 鳳介が6回1失点の好投（3安打7奪三振）、中日の金丸 夢斗は6回4失点で敗戦投手 得点経過： 1回表：ＤｅＮＡが1点を追加 1回裏：中日が1点を追加 4回表：ＤｅＮＡが1点を追加 注目選手：中日の上林 誠知が1本塁打の活躍、ＤｅＮＡの筒香 嘉智が2本塁打、2打点、3安打、3得点の活躍、ＤｅＮＡの牧 秀悟が1本塁打の活躍。

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