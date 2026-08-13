ＤｅＮＡが4点差で中日に勝利

先発投手：ＤｅＮＡは深沢　鳳介が6回1失点の好投（3安打7奪三振）、中日の金丸　夢斗は6回4失点で敗戦投手 得点経過： 1回表：ＤｅＮＡが1点を追加 1回裏：中日が1点を追加 4回表：ＤｅＮＡが1点を追加 注目選手：中日の上林　誠知が1本塁打の活躍、ＤｅＮＡの筒香　嘉智が2本塁打、2打点、3安打、3得点の活躍、ＤｅＮＡの牧　秀悟が1本塁打の活躍。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 102 57 44 1 .564 -
2 巨人 103 55 46 2 .545 2
3 DeNA 103 47 53 3 .470 9
4 ヤクルト 102 46 55 1 .455 11
5 中日 105 45 59 1 .433 13
6 広島 99 38 57 4 .400 16

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 103 66 36 1 .647 -
2 西武 106 58 45 3 .563 8
3 日本ハム 107 59 48 0 .551 9
4 オリックス 105 51 52 2 .495 15
5 ロッテ 100 46 51 3 .474 17
6 楽天 101 39 61 1 .390 26