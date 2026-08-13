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5番 大山 悠輔 フォアボール ランナー：1塁
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阪1-2巨
4番 佐藤 輝明 ライトホームラン 阪神得点！ 阪 1-2 巨
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2番 松本 剛 レフトフライ 3アウト
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OUT
1番 浦田 俊輔 セカンドゴロ 2アウト
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9番 西舘 勇陽 見逃し三振 1アウト
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阪0-2巨
8番 中山 礼都 左中間ホームラン 巨人得点！ 阪 0-2 巨
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7番 石塚 裕惺 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
3番 森下 翔太 ライトフライ 3アウト
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OUT
2番 中野 拓夢 空振り三振 2アウト
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1番 近本 光司 フォアボール ランナー：1塁
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9番 下村 海翔 空振り三振 1アウト
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6番 Ｔ・キャベッジ ファーストゴロ 3アウト
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5番 大城 卓三 空振り三振 2アウト
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4番 Ｂ・ダルベック サードゴロ 1アウト
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8番 元山 飛優 空振り三振 3アウト
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7番 坂本 誠志郎 空振り三振 2アウト
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6番 前川 右京 センターヒット ランナー：1塁
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5番 大山 悠輔 空振り三振 1アウト
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3番 泉口 友汰 センターフライ 3アウト
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2番 松本 剛 サードゴロ 2アウト
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OUT
1番 浦田 俊輔 空振り三振 1アウト
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4番 佐藤 輝明 空振り三振 3アウト
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3番 森下 翔太 デッドボール ランナー：1塁
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2番 中野 拓夢 サードゴロ 2アウト
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1番 近本 光司 サードファウルフライ 1アウト
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