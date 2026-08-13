「手動で更新」を押すと最新の試合速報が表示されます

※通信環境やお使いのブラウザにより、データが正常に表示されない場合がございます。予めご了承ください

2026.08.13 18:00 東京ドーム
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
阪神 0 0 0 1 1 2 0
巨人 0 0 2 2 1 0
  • OUT

    5番 大山 悠輔 フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    阪1-2巨

    4番 佐藤 輝明 ライトホームラン 阪神得点！ 阪 1-2 巨

  • OUT

    2番 松本 剛 レフトフライ 3アウト

  • OUT

    1番 浦田 俊輔 セカンドゴロ 2アウト

  • OUT

    9番 西舘 勇陽 見逃し三振 1アウト

  • OUT

    阪0-2巨

    8番 中山 礼都 左中間ホームラン 巨人得点！ 阪 0-2 巨

  • OUT

    7番 石塚 裕惺 フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    3番 森下 翔太 ライトフライ 3アウト

  • OUT

    2番 中野 拓夢 空振り三振 2アウト

  • OUT

    1番 近本 光司 フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    9番 下村 海翔 空振り三振 1アウト

  • OUT

    6番 Ｔ・キャベッジ ファーストゴロ 3アウト

  • OUT

    5番 大城 卓三 空振り三振 2アウト

  • OUT

    4番 Ｂ・ダルベック サードゴロ 1アウト

  • OUT

    8番 元山 飛優 空振り三振 3アウト

  • OUT

    7番 坂本 誠志郎 空振り三振 2アウト

  • OUT

    6番 前川 右京 センターヒット ランナー：1塁

  • OUT

    5番 大山 悠輔 空振り三振 1アウト

  • OUT

    3番 泉口 友汰 センターフライ 3アウト

  • OUT

    2番 松本 剛 サードゴロ 2アウト

  • OUT

    1番 浦田 俊輔 空振り三振 1アウト

  • OUT

    4番 佐藤 輝明 空振り三振 3アウト

  • OUT

    3番 森下 翔太 デッドボール ランナー：1塁

  • OUT

    2番 中野 拓夢 サードゴロ 2アウト

  • OUT

    1番 近本 光司 サードファウルフライ 1アウト

(c) 2026 Japan Baseball Data Inc.