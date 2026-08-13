オリックスが6点差で楽天に勝利

先発投手：オリックスは田嶋大樹が3回2失点の好投（3安打5奪三振）、楽天の瀧中瞭太は5回5失点で敗戦投手 得点経過： 1回裏：楽天が2点を追加 4回表：オリックスが3点を追加 5回表：オリックスが2点を追加 注目選手：楽天の中島大輔が1本塁打の活躍、オリックスの西川龍馬が1本塁打、2打点、2得点の活躍、オリックスの宗佑磨が2打点、2得点の活躍。

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。

(c) 2026 Japan Baseball Data Inc.

セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 103 58 44 1 .569 -
2 巨人 104 55 47 2 .539 3
3 DeNA 104 48 53 3 .475 9
4 ヤクルト 102 46 55 1 .455 11
5 中日 106 45 60 1 .429 14
6 広島 99 38 57 4 .400 16

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 104 66 37 1 .641 -
2 西武 107 58 46 3 .558 8
3 日本ハム 108 60 48 0 .556 8
4 オリックス 106 52 52 2 .500 14
5 ロッテ 101 47 51 3 .480 16
6 楽天 102 39 62 1 .386 26