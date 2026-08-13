オリックスが6点差で楽天に勝利
先発投手：オリックスは田嶋大樹が3回2失点の好投（3安打5奪三振）、楽天の瀧中瞭太は5回5失点で敗戦投手 得点経過： 1回裏：楽天が2点を追加 4回表：オリックスが3点を追加 5回表：オリックスが2点を追加 注目選手：楽天の中島大輔が1本塁打の活躍、オリックスの西川龍馬が1本塁打、2打点、2得点の活躍、オリックスの宗佑磨が2打点、2得点の活躍。
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|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|103
|58
|44
|1
|.569
|-
|2
|巨人
|104
|55
|47
|2
|.539
|3
|3
|DeNA
|104
|48
|53
|3
|.475
|9
|4
|ヤクルト
|102
|46
|55
|1
|.455
|11
|5
|中日
|106
|45
|60
|1
|.429
|14
|6
|広島
|99
|38
|57
|4
|.400
|16
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|104
|66
|37
|1
|.641
|-
|2
|西武
|107
|58
|46
|3
|.558
|8
|3
|日本ハム
|108
|60
|48
|0
|.556
|8
|4
|オリックス
|106
|52
|52
|2
|.500
|14
|5
|ロッテ
|101
|47
|51
|3
|.480
|16
|6
|楽天
|102
|39
|62
|1
|.386
|26