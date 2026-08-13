オリックスが6点差で楽天に勝利

先発投手：オリックスは田嶋大樹が3回2失点の好投（3安打5奪三振）、楽天の瀧中瞭太は5回5失点で敗戦投手 得点経過： 1回裏：楽天が2点を追加 4回表：オリックスが3点を追加 5回表：オリックスが2点を追加 注目選手：楽天の中島大輔が1本塁打の活躍、オリックスの西川龍馬が1本塁打、2打点、2得点の活躍、オリックスの宗佑磨が2打点、2得点の活躍。

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