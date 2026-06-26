28日放送のABCテレビ・テレビ朝日系トークバラエティ番組『新婚さんいらっしゃい!』(毎週日曜12:55～)には、羊牧場を営む新婚さんが登場する。

今回の新婚さんは、北海道帯広市で東京ドームおよそ2個分の広さを誇る羊牧場「愛二牧場」を営む夫妻。約300頭の羊を飼育しており、朝8時の餌やりから、健康チェック、年に1度の毛刈り、羊舎の掃除、羊毛の選定まで忙しい毎日だそうで、帰宅できるのは夜の7時半と365日羊と向き合う日々を過ごしている。

2人の恋のキューピッドになったのも、もちろん羊だったそうで、広島県出身の妻は、大学生の頃に「自給自足的な暮らしがしたい」と思い立ち、全国を約8カ月かけて転々とする旅へ出た。その途中、北海道で出会った羊飼いに誘われて移住し、羊と暮らすうちに、もふもふのフォルムや少しマヌケなところまで、羊の魅力にハマっていったという。その後、羊好きの友人の勧めで「愛二牧場」を訪れ、夫と出会った。

第一印象は、少し寡黙で、名前の響きも相まって“侍みたいな人”。しかし、手をかけて育てられた羊たちの姿を見て、「すごく羊のことを思っている人なんだ」と感じ、妻の方からインスタグラムの交換を申し出たそう。一方の夫も、羊の群れの中でニコニコとたたずみ、まるで群れの一員のような妻の不思議な魅力に目を引かれていたという。

牧場を訪れるたびに妻は夫の羊に対する知識と誠実さにも惹かれていったそうで、羊の表情を見れば、体調の変化までわかるという夫が、羊のことを真剣に教えてくれる姿に尊敬が深まり、やがて2人は“羊と人が笑顔になれる場所を作りたい”という夢を共有するように。その思いが重なり、夫は結婚を前提に交際を申し込んだ。

番組では、“羊づくしの結婚パーティー”の模様も紹介。会場は羊を放す草原で、新郎新婦は軽トラで入場し、ケーキ入刀ならぬ「ファースト毛刈り」を実施した。フラワーシャワーの代わりには、牧場の羊の毛を使った「羊毛シャワー」を行ない、指輪の交換では、背中に小さな箱を背負った羊が指輪を運ぶはずが、花嫁メイクがしっかりしすぎて、羊が妻を認識できないハプニングも。それでも無事に指輪は届けられ、唯一無二の結婚パーティーとなった。パーティーには、妻が大好きな祖母も出席。足腰が悪い中、杖をついて来てくれたそうで、今も会うたびに「すっごい良かった」と涙を流して喜んでくれるという。

羊に導かれて出会い、羊への愛で距離を縮め、羊づくしの結婚パーティーで夫婦になった2人。北海道の大自然の中で、羊とともに夢を育てる「羊大好き夫妻」の新婚生活を届ける。