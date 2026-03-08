8日放送のABCテレビ・テレビ朝日系トークバラエティ番組『新婚さんいらっしゃい!』(毎週日曜12:55～)には、歳の差14歳の新婚さんが登場する。

今回登場するのは、48歳のバツ2妻と14歳下の夫の新婚さん。収録スタジオには、21歳長女以外の、27歳長男、23歳次男、18歳次女、16歳三女、5歳四女が勢ぞろいする。さらには長男の妻と息子2人も観覧に。三女までは妻の前夫との子どもだそうで、10年ほど一人暮らしをしていた夫にとっては、「急に仲間が増えた」という認識だという。

そんな2人の出会いは12年前、当時夫が21歳、妻が35歳だった。夫が働いていた鮮魚店に、レジのアルバイトで入ってきた妻の第一印象は「元気な方」だそうで、仲良くなったきっかけは、当時中学2年生だった長男だという。

夫が高校野球の強豪校に推薦入学したことを知った妻は、野球部でレギュラーをめざしていた長男に、野球を教えてくれないかと打診。夫も3年ぶりに体を動かしたいと快諾し、近所の広い公園で待っていたところ、車から子どもたちが一緒に現れたことで、妻に5人も子どもがいたことを知る。

長男に本気で指導し、いざ休憩しようとすると娘たちが「鬼ごっこしよう」と誘ってきたため、夫はクタクタに。しかし子ども好きな夫は、気づけばあっという間なほど一日を楽しみ、休日を一緒に過ごすようになっていったそう。

そんななか、妻の2回目の離婚が決定。人数の多さからアパートは全部断られ、母子寮(母子生活支援施設)も、すでに長男が高校生だったため入居不可に。物件も選べず仕事もしなければならない状況下で、夫に子どもたちの世話を甘えるように。逆に夫は、明るくパワフルな印象だった妻の弱さを見て、「支えなければ」という男心がいつしか愛に変っていったという。

夫の協力もあって新しい家も見つかり、引っ越しも無事に終了。その翌日には呑みに行き、すっかり話し込んだそうで、居酒屋を出るときには手をつなぎ、さらに近くの公園で話した帰り際に、“かなり濃厚なファーストキス”を交わし、交際をスタートさせたと話す。

その後、妻の妊娠が発覚。子どもたちにも報告したところ、次男は「歳の差が14もあるし、まだ20代なのに大丈夫なの」と心配を吐露するも、夫は、「大丈夫。君たち6人の父親になる」と宣言したという。しかし、末っ子だった三女は、お姉ちゃんになれる嬉しさと、お父さんが違う複雑な気持ちが入り交じり、泣いてしまったそう。

そんななか、妻は妊娠中に高血圧と臓器障害が起こる「妊娠高血圧腎症」を発症。妊娠25週で緊急入院し、予定日より3カ月も早く帝王切開で出産することに。生まれた四女の体重はわずか512gで、医師からは「1日生きられるかわからない」と告げられたという。一方、転勤先の九州にいた夫は、病院から緊急出産の連絡が入り、頭が真っ白になったと話す。

やがて、四女は元気に成長し、健康状態も落ち着いた昨年7月、交際から5年の月日を経て二人は結婚を果たした。