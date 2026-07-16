テレビ埼玉(テレ玉)の報道番組『NEWS 930 plus』(毎週金曜21:30～)では、埼玉県富士見市出身の吉本新喜劇座員・野崎塁の特集を17日に放送する。

野崎塁

なんばグランド花月の舞台裏に密着

野崎は、8月15日に埼玉・正和工業にじいろホールで開催される「寛平GMプロデュース公演 新喜劇出前ツアー2026 埼玉公演」で、全国ツアー初主演を務める。番組では、埼玉を離れて大阪へ飛び込み、夢を追い続けてきた30歳の野崎が、故郷で大役に挑む思いに迫る。

番組は、なんばグランド花月(NGK)の吉本新喜劇に出演する野崎に密着。舞台上で見せる姿に加え、楽屋での様子など、普段は見ることのできない新喜劇の舞台裏を紹介する。

新喜劇を率いる間寛平GMは、野崎に「将来は埼玉県出身初の座長に!」と期待。番組では、間GMと座長のアキにもインタビューし、若手座員の育成にかける思いや、野崎を埼玉公演の主演に抜てきした理由を聞く。

間寛平、山田花子、西川忠志ら出演

「新喜劇出前ツアー2026 埼玉公演」は、8月15日に正和工業にじいろホールで開催。12時30分と16時30分開演の2公演が行われる。

吉本新喜劇には、野崎のほか、間寛平、アキ、山田花子、西川忠志らが出演。バラエティコーナーには、オズワルド、EXIT、バッテリィズ、ぼる塾、たくろうが登場する。

特集は前村里菜アナウンサーが伝え、放送終了後にはテレ玉NEWSのYouTubeチャンネルでも配信される予定だ。