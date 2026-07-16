フジテレビの動画配信サービス・FODは、「FOD F1プラン スターターコース」を5日間無料で利用できるキャンペーンを、20日23時59分まで実施している。

キャンペーン期間中に同コースへ初めて登録する人が対象で、登録日を1日目として5日間、2026年シーズンのF1全戦・全セッションなどを無料で視聴できる。

F1全戦・全セッションを日本語実況付きで配信

「FOD F1プラン スターターコース」では、2026年シーズンのF1全24戦を対象に、フリー走行、予選、スプリント予選、スプリント決勝、決勝の全セッションを、日本語実況・解説付きでライブ配信。

各セッションは、配信終了後30日間の見逃し配信にも対応。F1関連番組『F1 R.A.W.』のほか、FODプレミアムで提供されているドラマ、映画、バラエティなども視聴できる。

無料キャンペーンの対象は、16日11時から20日23時59分までの期間中に、「FOD F1プラン スターターコース」へ初めて登録する会員。決済方法はクレジットカードに限られる。

無料期間中に解約した場合、料金は発生しないが、手続きの完了と同時に即時解約となり、残りの無料期間も終了する。無料期間が終わると自動的に有料プランへ移行し、月額3,880円が請求される。

「FOD F1プラン プロコース」と「FOD F1プラン チャンピオンコース」は、今回の無料キャンペーンの対象外となる。

サッシャ＆中野信治の『F1 R.A.W.』も配信

F1関連番組『F1 R.A.W.』は、毎週水曜21時から配信。サッシャと中野信治が出演し、レースの魅力や舞台裏などを届ける。フジテレビNEXTでも後日放送される。