東京ヤクルトスワローズと横浜DeNAベイスターズが対戦する「プロ野球観るならFODナイター」が、8月14日に東京・神宮球場で開催される。フジテレビの動画配信サービス・FODが冠協賛する試合で、当日はフジテレビの人気番組と連動した始球式や、球場内の特設ブースなどが予定されている。

球場内にFOD特設ブース設置

FODでは、「SWALLOWS BASEBALL L!VE 2026」と題して、東京ヤクルトスワローズのホームゲーム全試合を生配信・見逃し配信中。今回の冠試合を通して、球場での観戦と動画配信サービス、それぞれの楽しみ方を紹介する。

試合当日は、球場内にFOD特設ブースを設置し、来場者やFODへの新規入会者を対象とした、この日限定の企画を展開する予定。

フジテレビの人気番組とコラボし、始球式にゲストが登場するほか、「FODナイター」の名称を冠した横断幕、のぼり、ポスターの掲出やCMの放映なども行われる。始球式のゲストや特設ブースの詳細は、今後発表される。

FOD会員8組16人を無料招待

開催を記念し、FODプレミアム会員を対象に、同試合へ無料招待するキャンペーンも実施。応募者の中から抽選で8組16人に、神宮球場での観戦ペアチケットが贈られる。

応募期間は16日から23日23時59分まで。期間中、FODにログインした状態でWebサイトまたはアプリへアクセスし、会員限定で表示されるポップアップから専用フォームへ進み、必要事項を入力することで応募できる。

試合は8月14日18時開始予定で、開場は16時30分を予定。通常の観戦チケットを購入した来場者も、冠試合の企画に参加できる。