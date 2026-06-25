中日が2点リード、DeNA追う
中日が1回裏に先制、2回裏に追加点。5回表にDeNAが1点を返し1-3とするも、中日が2点リードで後半戦へ。中日の岡林、村松が打点を挙げ、DeNAは勝又の打点に留まる。
【スタメン】
中日: 1(中)岡林 勇希 2(右)板山 祐太郎 3(遊)村松 開人 4(左)細川 成也 5(一)Ｍ・サノー 6(三)高橋 周平 7(捕)石伊 雄太 8(二)土田 龍空 9(投)中西 聖輝
ＤｅＮＡ: 1(左)勝又 温史 2(二)牧 秀悟 3(右)度会 隆輝 4(三)宮﨑 敏郎 5(一)筒香 嘉智 6(捕)戸柱 恭孝 7(遊)宮下 朝陽 8(中)梶原 昂希 9(投)平良 拳太郎
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「中日ドラゴンズ」のニュースまとめ
「横浜DeNAベイスターズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|67
|36
|30
|1
|.545
|-
|1
|巨人
|68
|36
|30
|2
|.545
|-
|3
|ヤクルト
|68
|36
|31
|1
|.537
|0
|4
|DeNA
|68
|27
|39
|2
|.409
|9
|5
|広島
|66
|25
|38
|3
|.397
|9
|6
|中日
|69
|25
|43
|1
|.368
|12
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|西武
|71
|43
|26
|2
|.623
|-
|2
|ソフトバンク
|68
|40
|28
|0
|.588
|2
|3
|日本ハム
|72
|40
|32
|0
|.556
|4
|4
|オリックス
|69
|37
|31
|1
|.544
|5
|5
|ロッテ
|68
|33
|33
|2
|.500
|8
|6
|楽天
|68
|25
|42
|1
|.373
|17