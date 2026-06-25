中日が2点リード、DeNA追う

中日が1回裏に先制、2回裏に追加点。5回表にDeNAが1点を返し1-3とするも、中日が2点リードで後半戦へ。中日の岡林、村松が打点を挙げ、DeNAは勝又の打点に留まる。

【スタメン】

中日: 1(中)岡林 勇希 2(右)板山 祐太郎 3(遊)村松 開人 4(左)細川 成也 5(一)Ｍ・サノー 6(三)高橋 周平 7(捕)石伊 雄太 8(二)土田 龍空 9(投)中西 聖輝

ＤｅＮＡ: 1(左)勝又 温史 2(二)牧 秀悟 3(右)度会 隆輝 4(三)宮﨑 敏郎 5(一)筒香 嘉智 6(捕)戸柱 恭孝 7(遊)宮下 朝陽 8(中)梶原 昂希 9(投)平良 拳太郎

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。

「中日ドラゴンズ」のニュースまとめ

「横浜DeNAベイスターズ」のニュースまとめ