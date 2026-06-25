中日が2点リード、DeNA追う

中日が1回裏に先制、2回裏に追加点。5回表にDeNAが1点を返し1-3とするも、中日が2点リードで後半戦へ。中日の岡林、村松が打点を挙げ、DeNAは勝又の打点に留まる。

【スタメン】

中日: 1(中)岡林　勇希 2(右)板山　祐太郎 3(遊)村松　開人 4(左)細川　成也 5(一)Ｍ・サノー 6(三)高橋　周平 7(捕)石伊　雄太 8(二)土田　龍空 9(投)中西　聖輝

ＤｅＮＡ: 1(左)勝又　温史 2(二)牧　秀悟 3(右)度会　隆輝 4(三)宮﨑　敏郎 5(一)筒香　嘉智 6(捕)戸柱　恭孝 7(遊)宮下　朝陽 8(中)梶原　昂希 9(投)平良　拳太郎

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 67 36 30 1 .545 -
1 巨人 68 36 30 2 .545 -
3 ヤクルト 68 36 31 1 .537 0
4 DeNA 68 27 39 2 .409 9
5 広島 66 25 38 3 .397 9
6 中日 69 25 43 1 .368 12

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 西武 71 43 26 2 .623 -
2 ソフトバンク 68 40 28 0 .588 2
3 日本ハム 72 40 32 0 .556 4
4 オリックス 69 37 31 1 .544 5
5 ロッテ 68 33 33 2 .500 8
6 楽天 68 25 42 1 .373 17