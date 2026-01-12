沢口靖子に新ドラマ『元科捜研の主婦』のことを報告すると…沢口本人のリアクションを横山裕が明かす

テレ東のドラマ『元科捜研の主婦』(1月16日スタート 毎週金曜21:00〜21:54)の記者会見がこのほど、都内で行われ、松本まりか、横山裕、島袋寛子、佐藤大空、遠藤憲一が登壇した。

  • 横山裕

    横山裕

横山裕が沢口靖子に報告

――ご自身との共通点や違いなど、ご自身の役について教えてください。

松本:理系脳というところは違うと思っていたのですが、何か違和感があったときはとことん突き詰める性格は、私も意外と理系脳を使っていたのかもしれないというふうに演じていて思いました。(ドラマ『科捜研の女』の)マリコ様に憧れて『元科捜研の主婦』を演じたのですが、出来上がったこの作品の吉岡詩織は全く違うキャラクターになりました。

遠藤:マリコ様に憧れてって、マリコ様って誰?

松本:『科捜研の女』の沢口靖子さんです!

遠藤:ああ! そういうことか(笑)!

横山:ちなみに僕、(昨年)10月クールのドラマで沢口さんと共演してたんで、(『元科捜研の主婦』の情報)解禁前に一応お伝えはしました! 「こういうドラマをやります」と。沢口さんは知らなかったです(笑)。

――どんな反応でしたか……?

横山:「えー、そうなのー!?」「どんな内容?」って。「観るねー!」とは言っていただきました(笑)。怒ってなかったです! 大丈夫です(笑)!

――その流れで横山さんの役の印象も教えていただけますか?

横山:今回は父親役なんですけど、家族っていいなと改めて思うというか。大空くんがリアルに子ども。言い方が間違ってるかもしれないんですけど、子役子役してなくて本当に子どもで。さっきも「緊張してるん?」と聞いたら、「してないよ」って(笑)。気がついたら、僕の膝に乗ってきたりするんですよね。誕生日があったので、懐いてもらえるようにおもちゃをあげて。

大空:使ったよ。

横山:使った? 入浴剤とかベイブレードとか欲しいものを事前にお母さんに聞いて、それをあげました。

――大空くん、うれしかったですか?

大空:うれしかったです!

横山:(大空くんもかわいいし)だから、楽しんでます。

ドラマ『元科捜研の主婦』あらすじ

かつて“科捜研のエース”と呼ばれた専業主婦・吉岡詩織(松本まりか)。現在は退職し、5歳の息子・亮介(佐藤大空)を育てながら家事と育児に奮闘中。

一方、夫の道彦(横山裕)は、つい最近捜査一課に異動したばかりの新米刑事。推理力はいま一歩で少し頼りないものの、時折“核心を突くようなカン”を発揮。さらに、好奇心旺盛な息子・亮介も子供ならではの純粋な視点で捜査に協力……!?

