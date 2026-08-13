BALLISTIK BOYZの加納嘉将が、14日に放送されるフジテレビ系ニュースバラエティ番組『全力!脱力タイムズ』(毎週金曜23:00～)に出演。トレンディエンジェルの斎藤司とともにゲストコメンテーターを務める。番組には昨年、同グループの砂田将宏と日高竜太が出演しており、加納は今回、単独で初参戦する。
ダンス、ボーカル、ラップ、さらにアクロバットまでこなす加納は、スーツ姿でスタジオに登場。慣れないニュース番組の空気に少し緊張した様子を見せるが、収録開始前からスタジオでは予想外の事態が起きていた――。
いつもアリタ哲平(有田哲平)とともに番組を進行する佐久間みなみアナウンサーの席が、この日は空席。佐久間アナはサッカーワールドカップの取材から帰国する予定だったものの、飛行機の到着が遅れ、収録開始までにスタジオへ到着できないという。
しかし、この日の番組では、永野と佐久間アナによる“女性の社会進出”をテーマにした特別対談が予定されていた。
肝心の佐久間アナがいないままでは、予定していた対談を実施できない。そこで困ったスタッフたちは、急きょ代役探しを始めることに。
佐久間アナ不在という想定外の事態を乗り切るため、どのような人物が代役として現れるのか…。
【編集部MEMO】
加納嘉将は、1996年9月10日生まれ、宮城県出身。BALLISTIK BOYZ from EXILE TRIBEのメンバー。 グループはメンバー7人全員がマイクを持ち、ダンス、ボーカル、ラップを披露するほか、全員がアクロバットをこなす。2019年にデビューアルバムを発表し、2024年には初の日本武道館公演、2025年には初のアリーナライブとアジアツアーを開催するなど、国内外で活動している。