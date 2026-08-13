BALLISTIK BOYZの加納嘉将が、14日に放送されるフジテレビ系ニュースバラエティ番組『全力!脱力タイムズ』(毎週金曜23:00～)に出演。トレンディエンジェルの斎藤司とともにゲストコメンテーターを務める。番組には昨年、同グループの砂田将宏と日高竜太が出演しており、加納は今回、単独で初参戦する。

ダンス、ボーカル、ラップ、さらにアクロバットまでこなす加納は、スーツ姿でスタジオに登場。慣れないニュース番組の空気に少し緊張した様子を見せるが、収録開始前からスタジオでは予想外の事態が起きていた――。

いつもアリタ哲平(有田哲平)とともに番組を進行する佐久間みなみアナウンサーの席が、この日は空席。佐久間アナはサッカーワールドカップの取材から帰国する予定だったものの、飛行機の到着が遅れ、収録開始までにスタジオへ到着できないという。

しかし、この日の番組では、永野と佐久間アナによる“女性の社会進出”をテーマにした特別対談が予定されていた。

肝心の佐久間アナがいないままでは、予定していた対談を実施できない。そこで困ったスタッフたちは、急きょ代役探しを始めることに。

佐久間アナ不在という想定外の事態を乗り切るため、どのような人物が代役として現れるのか…。