セブン‐イレブン・ジャパンは7月11日、ヘインズとコラボレーションしたアパレルアイテム全4種を全国のセブン‐イレブン店舗で順次発売する。

今回のコラボでは、同ブランドのロングセラー「BEEFY-T」とタフな「BEEFYクォーターレングスソックス」をベースに採用した。ブランドアイコンである牛のワッペンや刺繍をセブン‐イレブンのコーポレートカラーで彩り、カタカナで「ビーフィー」を配した遊び心あふれる特別仕様となっている。

「Hanes × セブン-イレブン BEEFY-T クルーネックTシャツ」(各3,850円)は、牛をモチーフにしたブランドアイコンの左胸のワッペンを、セブン-イレブンのコーポレートカラーである「セブンオレンジ」・「セブングリーン」・「セブンレッド」の3色でデザイン。さらに、左袖にはカタカナでビーフィーとプリントを施し、さり気なく、鮮やかで遊び心あるデザインに仕上げた。サイズはM・L・XLを展開する。

「Hanes × セブン‐イレブン BEEFY クォーターレングスソックス」(各1,265円)

「Hanes × セブン‐イレブン BEEFY クォーターレングスソックス」(各1,265円)は、左右の外側に、牛をモチーフにしたブランドアイコンをTシャツと同様のセブン-イレブンコーポレートカラーの刺繍で施し、足底はカタカナでビーフィーと編んで表現した。サイズは23～25cm、25～27cmを用意している。

パッケージデザイン

パッケージも商品デザインと連動した、セブンオレンジ・セブングリーン・セブンレッドの3色を採用した特別仕様となっている。