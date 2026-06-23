セブン - イレブン・ジャパンは、全国のセブン‐イレブンにて「冷たい麺」を対象とした「50円引きセール」を6月25日〜28日の4日間限定で実施する。本格的な暑さを迎えるこの時期に、買い求めやすい価格でさっぱりとしたメニューを楽しんでほしいという想いから企画されたという。

対象カテゴリーは「調理麺」、「スパゲティ・パスタ」内の冷製パスタ、「パスタサラダその他」となっており、「カップデリ・惣菜」内の麺が入っている冷製商品も対象に含まれるという。セブンミール商品も対象となるが、温かい麺や常温麺、冷蔵袋麺、冷凍麺などは対象外になるとのこと。

7種類の具材(チャーシュー、錦糸玉子、きゅうり、茹で玉子、わかめ、もやし、紅生姜)を盛り付け、彩り豊かに仕上げた「ツルッとのど越し 冷し中華」(通常価格:594円/セール価格:540円)や、粗挽き、細挽きのそば粉を使用し、そばの風味としなやかなのど越しを味わえる、つゆにも鰹節の風味をしっかりと効かせた「一本釣り鰹だし香る 石臼挽そば粉のざるそば」(通常価格:429.84円/セール価格:375.84円)、トマトソースに凝縮させた海老の旨みを加え、濃厚なソースがもちもちとした食感の生パスタとぷりぷりの海老によく絡む「冷製生パスタ 海老の旨みトマトソース」(通常価格:645.84円/セール価格:591.84円)などがラインアップされている。

ツルッとのど越し 冷し中華 通常価格:594円/セール価格:540円

一本釣り鰹だし香る 石臼挽そば粉のざるそば 通常価格:429.84円/セール価格:375.84円

冷製生パスタ 海老の旨みトマトソース 通常価格:645.84円/セール価格:591.84円

なお、店舗によって一部取り扱いがない商品や、商品名・規格・価格が異なる場合があるという。