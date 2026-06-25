ドラマ撮影中に通行人、時間を気にして動揺するスタッフ…そこで山田涼介がサラッと言った　その気遣いに鈴木保奈美が感心「すごく優しい人」

ドラマ『一次元の挿し木』で共演する鈴木保奈美が、山田涼介の気遣いが光った撮影現場のエピソードを披露。住宅街でのロケ中、通行人への対応をめぐる山田の一言に、「すごく優しい人なんだな」と感心したことを明かした。

鈴木保奈美

鈴木保奈美がドラマ『一次元の挿し木』の撮影中に感じていたこと

読売テレビ・日本テレビ系ドラマ『一次元の挿し木』(7月5日スタート 毎週日曜22:30〜23:25 全10話)の制作発表記者会見がこのほど、都内で行われ、山田涼介、白石聖、木戸大聖、土居志央梨、堀田真由、小手伸也、鈴木保奈美、佐々木蔵之介が登壇した。

世界的に著名な発生生物学者・仙波佳代子役を演じる鈴木は、「ここにいるピカピカの若者たちが謎にどんどん迫っていくのがメインのストーリーなのですが、それを私だったり蔵之介さんだったり(が演じる)大人たちが自分の思惑で壁になって阻止していくという部分が大きい」と説明しつつ、「撮影していてもものすごい罪深い気がしていて……本当にごめんね!」と、山田らに謝罪し、笑いを誘った。

その一方で、役を演じる上で「(自分としては申し訳ない)と思いつつ、利己的な人間を演じなければならないので、自分にムチを打って厳しくやろうと頑張っています」とも語った。

山田涼介の気遣いに鈴木保奈美が感心「すごく優しい人」

また、撮影中の印象的なエピソードを聞かれると、鈴木は「私は素敵だなと思ったことがあったのですが」と切り出し、「住宅街の道路みたいなところで撮影していたのですが、早朝だったので、お散歩している方や、通勤通学で通行している方が割といて。その度に『すみません』とお願いして待っていただくのですが、結構お年を召していて足もあまり良くないおじいさんがゆっくりと歩いていらっしゃって」という一幕を回顧。

そして、「(通行し終えるのを)お待ちしていたのですが、みんなが『次の撮影の時間が……どうしよう……』と少しなり始めて、(待ってもらえないかを)お願いしに行こうとしているスタッフの方もいたんですけど、山田くんが『(ゆっくりと)行ってもらいましょう!』とサラッとおっしゃって」と、山田が通行人を気遣いつつも、スタッフの緊張感も和らげていたことを明かし、「すごく優しい人なんだな(と思った)」としみじみと語っていた。

ドラマ『一次元の挿し木』ストーリー

大洪水の日、義理の妹・七瀬紫陽を失った七瀬悠。年月が経っても彼は紫陽の死を受け入れられず、“生きている”と信じ続けていた。

ある日、恩師・石見崎教授からインド・ループクンド湖で発掘された200年前の人骨のDNA鑑定の依頼を受ける悠。半ば強引に渡された人骨を鑑定すると、驚がくの結果が出る――人骨のDNAが、行方不明の義理の妹・紫陽と100％一致したのだ。

DNAの一致、関係者たちの不可解な死、盗まれた人骨、消えた過去の記憶……その全てが、一本の線でつながっていく。悠は、過去と現在をつなぐ巨大な闇へと踏み込んでいく――。