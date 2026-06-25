堀田真由、普段とは違う一面を出すために行なったこと「メイクで…」　

ドラマ『一次元の挿し木』で七瀬紫陽役を演じる堀田真由。ほくろをメイクで消して撮影に臨んでいることを明かし、「ディテールの部分も皆さんと相談しながら作り上げています」と語った。

堀田真由

堀田真由がドラマ『一次元の挿し木』撮影で意識していること

読売テレビ・日本テレビ系ドラマ『一次元の挿し木』(7月5日スタート 毎週日曜22:30〜23:25 全10話)の制作発表記者会見がこのほど、都内で行われ、山田涼介、白石聖、木戸大聖、土居志央梨、堀田真由、小手伸也、鈴木保奈美、佐々木蔵之介が登壇した。

七瀬悠(山田)の義理の妹で4年前の豪雨の日に行方不明となった七瀬紫陽役を演じる堀田は、「紫陽という人物はつかみどころのないキャラクターで。でも物語の中心にはいる人物なので、とても回想シーンが多い」と説明しつつ、「(ドラマは)シリアスな空気感のシーンが多いので、回想だけでも多幸感あふれるシーンにしたいなと思いながら演じています」と語った。

また、「10代を演じるシーンが多いのですが、(実際は)まあ、いい大人なので(笑)」と笑顔で話すと、同じく10代を演じるシーンがある山田は「キツいよな……」と茶目っ気たっぷりにポツリとこぼし、笑いを誘う。

それを受け、堀田は「励まし合いながら10代を演じていたり(笑)」と付け加えながら、「あとは、普段とは違う一面を出したいと思っていて。私はほくろが結構印象的なので、そのほくろをメイクで消していて、ディティールの部分も皆さんと相談しながら作り上げています」と明かしていた。

ドラマ『一次元の挿し木』ストーリー

大洪水の日、義理の妹・七瀬紫陽を失った七瀬悠。年月が経っても彼は紫陽の死を受け入れられず、“生きている”と信じ続けていた。

ある日、恩師・石見崎教授からインド・ループクンド湖で発掘された200年前の人骨のDNA鑑定の依頼を受ける悠。半ば強引に渡された人骨を鑑定すると、驚がくの結果が出る――人骨のDNAが、行方不明の義理の妹・紫陽と100％一致したのだ。

DNAの一致、関係者たちの不可解な死、盗まれた人骨、消えた過去の記憶……その全てが、一本の線でつながっていく。悠は、過去と現在をつなぐ巨大な闇へと踏み込んでいく――。