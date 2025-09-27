日本テレビ系ドキュメントバラエティ番組『アナザースカイ』(毎週土曜23:00～)の新MCに、堀田真由が就任することが決まった。10月4日のMC初回放送は、自身が故郷・滋賀を旅する。

堀田真由

MC就任にあたり、「視聴者の方々と同じ目線で、ゲストの方の旅を通じて行ったことのない世界に連れていっていただけることに、ワクワクしていますし楽しみです。私らしい新たな番組づくりに微力ながらも携わっていけるよう頑張ります」と語る堀田。10月4日の放送では、滋賀の原風景を巡り、幼い頃からの夢をかなえるまでの歩みをたどる。

長浜市では、郷土料理であり堀田が子どものころからよく食べていたという「焼鯖そうめん」を堪能。また、幼少期から滋賀を離れるまで10年間通ったバレエ教室の恩師と9年ぶりに再会する。

俳優を目指す原点ともなった映画『るろうに剣心』のロケ地でもあり、高校時代を過ごした近江八幡では、情緒あふれる町並みを背景に、八幡堀を和舟でめぐりながら、当時の思いを語る。さらに、通っていた高校を訪れ、高校時代からの親友と再会する。

ほかにも、彦根城や地元の花火大会、家族で通った中華料理店などを訪れる。

■堀田真由 コメント

――『アナザースカイ』MC就任が決定しました。決まった時は、どのように感じましたか。

まさか！という感じで本当に驚きました。

この春にゲストとしてパリに行かせていただいたばかりで、ゲスト側の席に座っていたのが、MCをお受けするとなれば、秋からは向こう（MC側)の席に座ることになるのか、という驚きでいっぱいでした。新しいフィールドで知らない自分にもっと出会っていきたいと思っていた中、このようなチャンスは他にないなと思ったので、やらないという選択肢は自分の中にはありませんでした。

それと、家族に「もしもMCのお仕事の機会があればやってほしい？」ってちょっと聞いてみたんです。「絶対にやってほしい」と言われて。家族もそんな風に喜んでくれるお仕事であるなら、ますます絶対にやりたいと思いました。

――MC初回は堀田さんのアナザースカイ。滋賀への思いは？

前回のパリは、俳優の仕事を始めてから仕事との向き合い方や考え方が変わった場所でした。今回、生まれ育った故郷の滋賀というのは表現者になる以前の私自身が育った場所なので、私が表現者になっていく道筋の中での、根っこの部分を見ていただける回になっていると思います。パリのときとは違った、より自分らしい、どれも自分ではあるけれど、俳優という肩書のない「堀田真由そのもの」の原点を知ってもらえるのかなと思います。

お芝居をしているときは役になっていて、自分自身を深掘りしてもらうことがないので、ありのままな姿を見せることにちょっとドキドキします。

――ロケの見どころは？

通っていた高校のシーンです。教室に入った瞬間、自分で想像していた以上に感情が高まってしまいました。昔から「落ち着いてるね」と言われることが多くて、普段はテンションの振れ幅が安定している方なので、感傷的になったり感動をしたりと、感情がこんなにも湧き上がってくるとは思っていなかったので、驚きでした。

高校時代から長く一緒にいる友達とだからこそ引き出された、仕事の姿とは全然違う私の肩ひじ張らない頑張っていない姿を見てもらえたら嬉しいです。

――今田耕司さんとの収録を控えての気持ちは？

前回のアナザースカイのように今田さんがMCをされている番組で何度かお会いしたことがありますが、レギュラーでご一緒するのは初めてなので、これから関係を構築していきたいなと思います。私自身が、バラエティなどフィールドが違う場所に行くときにはどこか緊張するのですが、そういったときに番組の空気感がやわらかい雰囲気だとリラックスできるので、ゲストの方が自分の思いを語っていただきやすい空気感を出せるといいなと思います。ベテランの今田さんがいらっしゃるので、しっかりと橋渡しをしていきながら、間合いを感じながら私自身もちょっとずつ何かを入れ込んでいけるようになれればと思っています。

――番組のMC就任にあたっての意気込みや視聴者の方にメッセージをお願いします

ゲストの方々の旅を通して私自身も、土地の魅力や、ゲストの方がその土地に行かれた背景の物語、言葉、生き方など様々な人生に触れられる、素晴らしい機会をいただけたなというふうに思っています。私もMCという立場でありながらも、視聴者の方々と同じ目線で、ゲストの方の旅を通じて、行ったことのない世界に連れていっていただけることにワクワクしていますし楽しみです。

これまでのアナザースカイの長い歴史を守りながらも、私らしい新たな番組づくりに微力ながらも携わっていけるよう頑張ります。

【編集部MEMO】

『アナザースカイ』で堀田真由の前任MCを務めたのは、山本舞香。27日の放送では夫のMY FIRST STORY・Hiroが出演し、夫婦初共演を果たした。

