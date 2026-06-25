楽天 vs 西武の試合開始前情報

  • 対戦カード：楽天 vs 西武
  • 開催球場：楽天モバイル 最強パーク宮城
  • 過去の対戦成績：過去5試合: 西武3勝-楽天2勝（6/23 西武4-8楽天 (楽天)、6/22 西武7-8楽天 (楽天)、5/10 楽天1-6西武 (西武)、5/9 楽天2-6西武 (西武)、5/8 楽天2-4西武 (西武)）

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 67 36 30 1 .545 -
1 巨人 68 36 30 2 .545 -
3 ヤクルト 68 36 31 1 .537 0
4 DeNA 68 27 39 2 .409 9
5 広島 66 25 38 3 .397 9
6 中日 69 25 43 1 .368 12

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 西武 71 43 26 2 .623 -
2 ソフトバンク 68 40 28 0 .588 2
3 日本ハム 72 40 32 0 .556 4
4 オリックス 69 37 31 1 .544 5
5 ロッテ 68 33 33 2 .500 8
6 楽天 68 25 42 1 .373 17