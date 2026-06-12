持ち帰り弁当の「Hotto Motto(ほっともっと)」は6月17日より、夏の風物詩「うな重」シリーズを全国で発売する。

多彩なラインアップを取り揃え、今年も夏の食卓を盛り上げる「うな重」シリーズが登場。 主役となる“うなぎの蒲焼”は、一度白焼きにした後、特製だれに何度もつけて焼き上げることで香ばしさがUP。別添の醤油ベースのたれは、食欲をそそる芳醇な香りと、うなぎの旨味を引き立てる甘辛さが特徴で、ごはんとの相性も抜群となっている。

ラインアップは、うなぎをシンプルに味わえる定番の「うな重(3切れ)」(1,040円)に加え、贅沢に堪能できる「上・うな重(6切れ)」(1,800円)。

さらに、醤油ベースの甘めのタレで仕上げた“牛すき焼き”を一緒に楽しめる「牛すきうな重(2切れ)」(940円)や、うなぎ4切れに大きな海老天2本を添えた「大海老天うな重(4切れ)」(1,540円)といった、豪華な組み合わせも。

また、専用予約サイトでは今年も、圧巻のボリュームを誇るWEB限定商品「1本うな重」(2,590円)が用意されている。

なお、6月17日～7月20日の期間中、店頭または専用予約サイトから対象商品を予約すると、通常価格より100円引きになるキャンペーンも開催される。対象となる受取期間は7月24日～27日。

※価格は全て税込み。