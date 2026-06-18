クラシエ(フーズカンパニー)は7月18日・19日の2日間、「みんなで知育菓子バイキング」を有明ガーデン中央吹抜広場(東京都江東区)で開催する。

みんなで知育菓子バイキング

本イベントは、子どもたちに「知育菓子の日をきっかけに夏休みにたくさんの体験をしてほしい」という想いから企画された。子どもたちに人気の「ねるねるねるね」や「ポッピンクッキン」など約20種類の知育菓子から好きな5商品を選び、その場で作る・食べる体験を楽しめる。ブランドの記念日である「知育菓子の日(7月19日)」にちなみ、体験料は719円に設定した。

「ねるね」に会える!? ウェルカムブース

入口には知育菓子の日のコンセプト「お菓子と遊ぼう。」をイメージしたデザインのパネルを用意。来場のタイミングによっては、知育菓子のキャラクター「ねるね」が出迎える場合もあり、親子で記念撮影を楽しめる。

ウェルカムブース

"作る" "食べる"体験ゾーン

お菓子を選んで体験するメインゾーンとして、会場中央に積み上げられた商品の山が、子どもたちのワクワク感と体験意欲を一気に引き上げる。 60分の体験時間内で、約20種類の知育菓子から好きな5商品を選び、その場で"作る" "食べる"を体験ができる。時間内に作れなかった知育菓子は持ち帰りも可能。

知育菓子バイキング

知育菓子の仕組みを学べるパネル展示

知育菓子の歴史や化学反応などのメカニズムを楽しく学べる「知育菓子大図鑑パネル」を展示。知育菓子の色が変わる仕組みや、混ぜると固まる理由など、意外な知育菓子の秘密を知れるクイズを用意している。

知育菓子大図鑑パネル展示

同イベントは事前予約優先で、空き枠がある場合のみ当日案内を行う。イベントチケットは参加予約フォームから申し込める。体験時間は1回60分(受付・商品選択・片付けの時間を含む)。1日最大5枠を実施予定で、1回につき最大32名が参加できる。