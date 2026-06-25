父から受け継いだ食堂を営む主人公と、韓国から来日した女性との出会いを描く映画『ディッシュアップ』。主演の青柳翔は「シンプルな構成のストーリーですが、そこに池本監督の個性が詰まった作品になってる」と作品の魅力を語った。

  • 青柳翔 =オフィシャル提供

    青柳翔 =オフィシャル提供

上原譲治役の⻘柳翔が映画『ディッシュアップ』の撮影を回顧

映画『ディッシュアップ』の初⽇舞台挨拶が20⽇に都内で行われ、⻘柳翔、ハ・ヨンス、三河悠冴、池本陽海監督が登壇した。

⾃分の考えや感情を⼈に打ち明けられず、コミュニケーションにやや難ありの主人公・譲治を演じた⻘柳翔は、脚本を読んだ時の印象を問われると、「シンプルな構成のストーリーですが、そこに池本監督の個性が詰まった作品になってるんですよね」と分析。

また、⾃⾝の役柄については「僕が演じた譲治は、不器⽤で⾔葉⾜らずな⼈。キャスト同⼠の会話を通じて作品の不思議な世界観が表現されています」と話した。

さらに、印象に残っている撮影エピソードを聞かれると、⻘柳は料理シーンの撮影が⼤変だったことを振り返り、「⼤根の殻剥きの練習を三年ほど前からしていたにもかかわらず成果が出なかった」と冗談交じりに語りつつ、この作品をきっかけに少しずつ料理を始めたと明かした。

【編集部MEMO】
映画『ディッシュアップ』ストーリー
3年前に⽗親を亡くし、お⾷事処「ゆりえ」を継いだ上原譲治。料理の腕は確かだが、客⾜が遠のいている現実を受け⼊れるしかなかった。そこに韓国から和⾷を学びに来⽇したキム・ジュリが偶然やってくる。価値観の違いから衝突しつつも、徐々に⼼の距離が縮まっていく⼆⼈は店を盛り上げようと試⾏錯誤する。キムの奔放な魅⼒により、いつのまにか凝り固まっていた価値観からの解放を⽬指して奮闘する⼈々を描く。

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