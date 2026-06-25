ペットカメラ「Furbo(ファーボ)」を展開するTomofunは、「OMO by 星野リゾート」の対象3施設(OMO5東京五反田、OMO7横浜、OMO7大阪)と共同で「"愛犬をひとりにしない"夏のホテルステイ」を提案する。

OMO7横浜の客室に設置されたFurboペットカメラと温湿度計のイメージ

近年の猛暑や熱帯夜の増加により、愛犬とのおでかけや旅行を楽しみたい一方で、暑さによる体調管理や慣れない環境でのストレスなど、夏特有の悩みを抱える愛犬家が増えている。Furboユーザー328名を対象に実施した調査では、夏に愛犬と宿泊を伴うおでかけの目的として「観光・レジャー(旅行)」が76.7%で最多となった一方、62.1%が「夏は他の季節と比べて外出や旅行の頻度が減る」と回答した。愛犬との旅行ニーズはあるものの、暑さへの不安が行動の制約となっている実態が明らかになった。

こうした背景を受け、OMOでは、Furboペットカメラと温湿度計の貸し出しをはじめとする、夏でも安心して愛犬と過ごせる宿泊体験を提供する。

夏の暑さを理由に「愛犬との旅行を控える」6割

近年は猛暑日や熱帯夜の増加により、愛犬との旅行や外出においても暑さへの配慮が欠かせなくなっている。今回の調査では、夏のお留守番時の不安として、「空調トラブルによる室温・湿度管理」が66.3%、「熱中症など急激な体調異変」が58.3%となった。

夏の愛犬のお留守番に関する調査結果グラフ

また、旅行先や宿泊先など慣れない環境での不安点は、「吠えやストレス」が68.7%、「いたずらや事故」が36.4%となり、一時的に愛犬を客室に残して外出する場面に不安を感じる飼い主が多いことも分かった。

こうした結果から、夏場の愛犬との宿泊体験においては、快適な室内環境だけでなく、外出中も愛犬の様子や客室環境を確認できる安心感が求められていることがうかがえる。

夏のホテルステイに求められる新しい安心

こうした背景から、これからの夏のペット旅には、単に愛犬と宿泊できるだけでなく、滞在中の安全をリアルタイムで確認できる「新しい安心」の仕組みが求められている。

今回の調査では、回答者の8割以上が「客室内の見守りカメラと環境(温度・湿度)の可視化」を支持。外出先からでも愛犬の様子と客室のコンディションを同時に把握できる環境が、これからの夏の宿泊先選びにおいて新たな基準になりつつある。このニーズに応えるため、両社は強力なサポート体制を構築した。

"愛犬をひとりにしない"夏のホテルステイ

OMO7横浜の客室でリラックスする愛犬を見守るFurboペットカメラ

OMO5東京五反田・OMO7横浜・OMO7大阪では、2026年7月1日～8月31日の間、愛犬と宿泊する人を対象に、安心の滞在を叶える下記のサービスを提供する。

1.AI搭載「Furboペットカメラ」の貸し出し

宿泊中にFurboペットカメラを無料で貸し出す。一時的に客室を離れて館内施設や周辺観光へ出かける際も、スマートフォンから愛犬の様子をリアルタイムに確認できる。おやつが飛び出す機能やAI見守り機能を活用し、離れていても愛犬に声をかけたり異変に気付ける。

なお、ペットカメラの貸し出しは先着順となり、貸出数には限りがある。

2.外出先からも室温がわかる「温湿度計」の貸し出し

今夏より新たに、客室内に設置できる温湿度計をペットカメラと合わせて無料で貸し出す。ペットカメラの画面を通じて、外出先からスマートフォンのアプリでリアルタイムに客室の温度・湿度を確認できるようになる。これにより、エアコンの効き具合や愛犬の周辺環境を常に把握でき、熱中症のリスクから愛犬を守る。

3.各施設で広がる、愛犬向けの夏のおもてなし環境

左:OMO5東京五反田 ドッグラウンジ滞在イメージ/右:OMO7大阪 夏のフォトスポット

愛犬と一緒に外気温を気にせず快適に過ごせる屋内ラウンジや、夏限定のフォトスポットの設置(7月1日～8月31日まで)、肉球ケアクリームや虫よけミストの設置など、施設ごとの特徴を活かしたドッグフレンドリーな環境を用意している。

愛犬との暮らしを発信するインフルエンサーも体験

OMO7横浜開業にあわせ、Instagramで愛犬との暮らしを発信するインフルエンサー「@chacha_marupoo」さんが、本取り組みを体験した。Furboペットカメラを宿泊中に活用した体験について、@chacha_marupooさんは次のようにコメントしている。

「楽しい愛犬との旅行、どうしてもお部屋に留守番させなきゃいけないちょっと不安な時に、Furboミニ360°ビューはとっても便利!慣れない場所でのお留守番や夜寝てる時など…いつでもFurboが見守ってくれて安心!」

また、愛犬と宿泊したゲストからも、ペットカメラについて「家族で出かけている間の様子を見てみたかったので便利でした」「夕食での外出中などに利用しました。使い心地もよく、利用できてよかったです」「普段から自宅でもFurboを使っています。また泊まりに来た際にも利用したいと思います」といった声が寄せられている。

夏の愛犬旅を応援する特別企画

本取り組みを記念し、OMOとFurboは、夏の愛犬旅行を後押しする特別企画を実施する。

Furbo「年に一度のBIG SALE記念企画」

Furboでは、6月25日～7月5日までの期間、「年に一度のBIG SALE | 先行セール」を開催する。OMOでも貸し出しを行っている「Furboミニ360°ビュー」もセール対象となる。

また、期間中に初めてFurboペットカメラを購入した人を対象に「Wチャンス抽選キャンペーン」を実施する。OMO by 星野リゾート ペア宿泊券が抽選で4名に、「Furboシッター最新3.0モデル」1年分が抽選で10名に当たる。

愛犬との宿泊をよりお得に楽しむプラン

OMO5東京五反田・OMO7横浜・OMO7大阪では、9月30日までの期間限定で、愛犬との宿泊をよりお得に楽しめる「夏の特別プラン」を販売する。宿泊料金が10～30%OFF(施設・日程により異なる)となるほか、愛犬1頭分の宿泊料金が無料となる。