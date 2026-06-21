「星野リゾート トマム」(北海道勇払郡)は7月1日から、札幌から新千歳空港、ホテルまでを結ぶ、子ども連れ専用バス「TOMAMU Fami Fami Bus(トマムファミファミバス)」を運行する。

トマムの夏と冬をイメージしたオリジナルデザインを施した「TOMAMU Fami Fami Bus」

同企画は、子ども連れ家族の旅を応援する「トマムファミリーステイプロジェクト」が考案した。家族専用の空間やアメニティを備えることで、長距離運転の疲労や公共交通機関での気兼ね、荷物の多さといった移動の壁を解消する。さらに、車窓から見える景色と連動したビンゴゲームやスマートフォンで撮影したくなる提案を通じ、移動時間を我慢の時間から、親子のふれあいや、到着への期待感を醸成する家族のアトラクションへと昇華させる。

期間は2026年7月1日～10月31日。運行時間は、10:00札幌 発→11:10新千歳空港 発→13:00トマム ザ・タワー 着/13:05リゾナーレトマム着。復路は14:50トマム ザ・タワー 発/15:00リゾナーレトマム発→16:50新千歳空港 着→18:00札幌 着。

料金は札幌⇔トマムが大人7,000円、新千歳空港⇔トマムが大人6,000円で、いずれも11歳以下は無料(大人1名につき5名まで)。定員は26名の自由席となる。予約は専用サイトで受け付ける。なお、所要時間や運行時刻は天候や交通事情により前後する場合がある。

トマムの夏と冬を描いたオリジナルデザイン

バスの外観には、雲海テラスや放牧される牛たちが彩る「トマムの夏」と、アイスヴィレッジが広がる「トマムの冬」を表現したデザインを採用した。

デザインを手掛けたCOBIN DESIGNの谷越のりあき氏は次のようにコメントしている。

「"この世界にこれから行くんだ"というワクワクを感じていただけるデザインを目指しました。小さい子どもとの旅行は、まさに移動時間が勝負。この時間をいかに快適に、心地よく過ごせるかが、その後の滞在の充実度をも大きく左右します。だからこそ、デザインも楽しくワクワクするものに。そこで、北欧と似ている北海道の気候からインスピレーションを受け、北欧デザインを意識した配色と、あえてザラつきを残した質感で、品のあるイラストに仕上げました。空港や札幌市内のバス乗り場でこのバスを目にした瞬間から、ご家族の冒険はすでに始まっています。乗り込む前からワクワクしていただき、これから始まる特別な滞在へのプロローグとして楽しんでいただければ嬉しいです」

移動のストレスを軽減する、安心・快適な「親の休息」空間

車内は乗客全員が子さま連れの家族のため、気兼ねなく過ごすことができる。「泣いてもぐずってもお互い様」という温かな空気感の中、公共交通機関で感じがちな周囲への配慮を脱ぎ捨てて、親子で心ほどける時間を過ごせる。

また、かさばるオムツやおしりふき、飲料水、トイレを車内に完備。道中の「もしも」に備えるアイテムを揃えることで、大荷物や準備のプレッシャーを軽減する。シートポケットの中にある案内や、到着後の過ごし方を予習できる専用サイトも用意し、移動時間を親にとっても心穏やかな休息の時間へと変える。

移動時間を"アトラクション"に変える「冒険」エンタメ

移動時間を遊びに変える、オリジナル「車窓ビンゴ」を配布する。道中の信号や標識、遠くに見える動物などを実際の車窓から探して、手元のシートに穴を開けていくゲーム。自然と遠くの景色に目が向くため、刻々と変わる景色に夢中になりながら、ワクワク感の醸成や車酔い防止にも繋がる。

シートにはトマム特有のシンボルもあり、到着まで楽しみが持続。さらに、スマートフォンを利用してトマムの森や動物が描かれたARフレームで記念撮影も楽しめる。

モニターキャンペーンも実施

運行開始を記念し、7月1日から10月31日の間、毎日1組限定で、往復運賃が無料になるモニターキャンペーンを実施する。同企画は、体験乗車した家族の声をもとに、より心地よい旅の形を追求することを目的としている。

応募は、公式SNSアカウント(InstagramまたはX)をフォローし、対象のキャンペーン投稿に「いいね」またはリポストしたうえで、応募フォームから受け付ける。詳細はトマム公式サイトで確認できる。