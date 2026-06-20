星野リゾートが展開する「リゾナーレ小浜島」「リゾナーレ那須」「リゾナーレ熱海」「BEB5軽井沢」「青森屋」では、その土地の絶景やユニークなご当地食材と掛け合わせた個性豊かなビアガーデンを開催する。

「リゾナーレ小浜島」(沖縄県八重山郡)は6月1日から、海に包まれた特等席で至福の一杯を味わう「絶景海上ビアガーデン」を開催する。遠浅の海を歩いた先に広がる海上カウンター席にて、南国フルーツや八重山諸島の香辛料「ヒパーチ」を効かせたオリジナルタコスを味わいながら、クラフトビールを楽しめる。スタッフがサプライズで限定ドリンクを届ける「ハッピーデリバリー」も実施する。期間は9月30日まで。

絶景海上ビアガーデン

「リゾナーレ那須」(栃木県那須郡)では7月1日から「田んぼビアガーデン」を開催する。8,500平方メートルの広大な田んぼの中に設けられた特等席に座り、風に揺れる稲穂や那須連山を眺めながら地元のクラフトビールが味わえる。今年は施設内農園「アグリファーム」で収穫した夏野菜のピクルスに加え、米麹を使った自家製シロップで味わう「甘酒かき氷」も無料で提供する。

田んぼビアガーデン

「リゾナーレ熱海」(静岡県熱海市)は6月1日から「カンカンビアガーデン」を開始した。ホテル最上階の白砂空間に、静岡県産中心の缶詰100種とクラフト缶ビール20種が集結。今年はツナや桜エビなどのベース缶に柑橘やわさびマヨネーズソースを自分好みに組み合わせる「オリジナルプレート」が新登場し、計2,000通りのペアリングを絶景とともに堪能できる。

カンカンビアガーデン

「BEB5軽井沢」(長野県軽井沢町)では、持ち込み自由の「勝手にビアガーデン」を開催中。周辺のスーパーやデリなどで購入した酒やフードを24時間営業のパブリックスペース「TAMARIBA」に持ち込んで、気ままに楽しむことができる。卓上クッカーを使用しての燻製アレンジや、ランタン片手に屋外スペースで自由な時間を過ごすなど、準備いらずで気ままな夜を満喫できる。

勝手にビアガーデン

「青森屋」(青森県三沢市)は6月1日から、にんにくの強烈な匂いと旨みをビール片手に楽しむ「にんにくビアガーデン931」を開始した。今年はにんにくを練り込んだバンズにバラ焼きを挟み、トッピングを盛り続ける「にんにく増し増しバーガー」が新登場。にんにくとの相性抜群の地元醸造所と共同開発したオリジナルビール「たげめびあー」や、にんにくアイスも味わえる。

にんにくビアガーデン931

「リゾナーレ小浜島」以外、イベントは8月31日まで実施する。