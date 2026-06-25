物価高や将来への不安を背景に、NISAなどをきっかけに資産形成や投資への関心が高まっています。そんな中、「育休中に資産1億円」「授乳しながら月1,000万円以上を稼いだ」という驚きの実体験を持つ現役ママ投資家がいます。それが、ちょる子氏です。

育児の合間にスマホ1台でデイトレードに取り組み、わずか2年で資産1億円を達成したという同氏は、どのようにチャンスを見極めていたのでしょうか。

今回は、ちょる子氏の著書『ママ投資家が育休中に1億貯めた株式投資』(ダイヤモンド社)から、1,300万円の利益を生んだ相場の異変や投資術を紹介します。

「ローソク足」に刻まれる投資家の熱狂

ここで、私がデイトレードで最も重要視している「株価チャート」の基本についてお伝えします。株価チャートには、株価の動きを表す「ローソク足」というものが並んでいます。ローソク足は、ある一定期間の「始値」と「終値」を箱の形で表したものです。

陽線:始まったときの価格より、終わったときの価格のほうが高い場合につく線(買いたい人が多い)

陰線:始まったときの価格より、終わったときの価格のほうが低い場合につく線(売りたい人が多い)

デイトレードの場合、私は1分ごとの動きを見る「1分足」や、1日の動きを凝縮した「日足」を使い分けます。例えば、日足が「陽線」になるということは、朝9時の市場開始時点よりも、15時半の市場終了時点のほうが株価が高かったことを意味します。

選挙前後の相場が「陽線になりやすい」ということは、市場全体に「買い」のエネルギーが満ちているということ。私はこのエネルギーを味方につけ、片腕で抱えた生まれたばかりの娘に「ママ、頑張るよ」と語りかけながら、静かに、けれど熱くデイトレードの初陣に臨んだのです。

14時の「急落」が、私に1,300万円を運んできた

私が東京エレクトロン株を選んだのは、偶然ではありません。

参院選にともなう日経平均の上昇期待、半導体サイクルの回復、そしてテクニカル的な値動きの軽さ―。マクロとミクロの経済環境、そして株価チャートの3拍子が揃っていたのです。

そして2019年8月、天が味方をしたとしか思えない「奇妙な現象」が起こり始めました。毎日、14時になると株価が急落し、15時になると急上昇するというサイクルです。なぜそんな動きになるのか? その理由は当時もいまもわかりません。市場のアルゴリズム(計算手法)なのか、大口投資家のクセなのか……。しかし、投資家にとって「理由」は、二の次です。

「実際にその動きが起こっている」という事実こそが、すべて。私は14時の急落のタイミングを狙い、空売り(価格が下がることで利益が出る信用取引)を仕かけました。結果は、まさに「百発百中」。わずか1ヶ月ほどで収束してしまった"謎のサイクル"でしたが、私は約1,300万円ほどの利益を積み上げたのです。

「片手に娘、片手にスマホ」の真剣勝負

もちろん、こうしたチャンスは口を開けて待っているだけではつかめません。当時の東京エレクトロン株は、一度大きく崩れてもすぐにリバウンドする「押し目買い」に絶好の株価チャートを描いていました。

1分足の株価チャートを注視し、急落のサインを見逃さずにエントリーする―。

その「瞬間」を逃さないために、私は相場が開いている「前場:朝9時～11時30分、後場:12時30分～15時(現在は15時30分)」は、ずっとスマホと睨めっこしていました。褒められたことではありませんが、授乳するときも片方の腕には娘、もう片方の手にはスマホ、というスタイルが当たり前。娘が眠っているときも泣いているときも、私の視線は常に刻一刻と変化する東京エレクトロンの株価チャートに注がれていました。

「育休中」という、世間からは穏やかに見える時間。しかしその実態は、赤ちゃんのぬくもりを感じながら、1分1秒を争う相場の最前線で戦う"孤独な勝負師"の日々だったのです。

授乳しながら月1,000万円以上を稼ぐ

「デイトレード」と聞くと、複数のPCモニターに囲まれて株価チャートを凝視する姿をイメージするかもしれません。しかし、私の武器はスマホ1台だけ。

そもそも、赤ちゃんを抱えながらパソコンを開くなんて不可能です。授乳しながら、寝かしつけをしながら、片手でポチポチと注文を出す。そんなスタイルでも、1ヶ月で1,000万円以上を稼げてしまう。本当に、個人投資家にとって素晴らしい時代になったと実感します。

育休中のピーク時には、1ヶ月の取引回数が1,000回を超えることもありました。1日に換算すると約50回。売買代金が1日で3億円に到達する日もあり、画面の向こうでは凄まじい金額が動いていました。

ある日、14時の下落局面で空売りを仕かけた際、発注ミスで予定の倍の「2,000株(約3,600万円分)」を誤ってショートして(売って)しまったことがありました。

金額の大きさに一瞬青ざめて「やってしまった!」と背筋が凍りましたが、運よく相場はそのまま下落してくれたおかげで、その日は1日で200万円の利益を得ました。「私、ツイてるな」と、当時は自分の強運を味方につけてノリに乗っていました。もちろん、毎日大勝ちできるわけではありません。利益が10万円の日もあれば、20万円を超える日もあります。私は、その日々の収支を「パチ簿」というパチンコ・パチスロ用の収支管理アプリでチェックしていました。

「今日の収益は目標の15万7,000円を超えたかな?」目標という名の「巨大な壁」も、日々の小さな数字の積み重ねとして可視化すれば、乗り越えるのが楽しくなります。掲げた目標に一歩ずつ近づいている実感をアプリのグラフで確認する作業は、私にとって何よりの快感でした。

その後、記録は「カビュウ」という株式投資管理・分析アプリに移行し、2020年頃までは毎日こまめに記録を続けていました。現在の私は、毎日の細かい記録こそ卒業しましたが、「年間目標6,000万円」というゴールを定め、利確するたびにそこから逆算していくスタイルをとっています。

ちなみに、投資の記録をつけるべきかどうかは、性格にもよります。ただ、私のように「数字を積み上げていくのが好き」なタイプの人にとって、記録することによる投資の可視化は最強のモチベーション維持ツールになります。

「スマホで、いつでも、どこでも、目標を追う」

この手軽さと執着心こそが、私が短期間で億の資産を築けた最大の秘訣かもしれません。