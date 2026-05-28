クロス・マーケティングは2026年5月26日、全国20~39歳の男女を対象に実施した「金融に関する調査(2026年)」の結果を発表した。調査期間は2026年4月22日〜28日で、インターネットリサーチにより3,200サンプルから有効回答を得た。

男女20~30代の資産運用実施率は39%で投資信託が主流

男女20~30代で資産運用を行っている人は39%であり、属性別では男性30代が46%、男性20代が40%と高い割合を示した。資産運用を行っている人の具体的な運用商品は、「NISA含む投資信託」が64%、「国内株式」が39%と多く、次いで「外国株式」は17%となった。特徴として、「NISA含む投資信託」は女性30代、「国内株式」は男性20~30代で高くなる傾向が見られた。

資産運用のきっかけは周囲の勧めや動画コンテンツが上位

資産運用を始めたきっかけ

資産運用を始めたきっかけを質問したところ、「家族や友人からの勧め」が26%、「YouTubeなどの動画コンテンツ」が25%、「制度改正(NISA、iDeCoの拡充など)」が24%となり、これらが上位3項目となった。女性は「家族や友人からの勧め」、男性は「YouTubeなどの動画コンテンツ」が高く、男女とも30代は「制度改正」が高い割合を示した。女性は受動的に、男性は能動的に資産運用を開始している傾向がうかがえる。

運用の目的は老後資金の準備や万一の備えが中心

資産運用の目的

資産運用の目的としては、「老後資金の準備」「万一の備え(予備資金)」「税制優遇を使う」「銀行預金では資産が増えない」「生活費のための資金作り」「物価上昇への備え」が上位に選ばれた。特に女性30代においては、「老後資金の準備」が45%、「万一の備え」も36%に達し、高い割合を占める結果となった。

株式投資の目的は利益獲得で銘柄選定は配当金利回りを重視

国内株式や外国株式を保有している人を対象にした株式投資の目的

国内株式や外国株式を保有している人を対象に株式投資の目的を質問したところ、「値上がり益(キャピタルゲイン)」と「配当金(インカムゲイン)」がほぼ同率の6割となった。男性30代では「値上がり益」が高い傾向を示した。銘柄選定基準は「配当金利回りの高さ」が39%、「株式優待の魅力」が30%、「業績(売上や利益の成長性)」が27%、「株価が割安」が26%という結果になった。

資産運用を行わない最大の理由は「考えたことがない」

資産運用を行わない理由

資産運用を行っていない人を対象にその理由を質問したところ、「知識がなく、何から始めていいかわからない」「損をするのは怖い」「投資に回す資金がない」といった理由はそれぞれ1割半ばという限定的な割合にとどまった。一方で、資産運用について「考えたことがない」人が6割と最も多く、検討自体に至っていない層が大半を占める実態が浮き彫りとなった。