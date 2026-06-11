物価高や将来への不安から、「そろそろ投資を始めた方がいいのかも」と感じている人は少なくないはず。しかし、NISAやiDeCo、投資信託など専門用語が多く、最初の一歩でつまずいてしまうことも。そんなときに役立つのがChatGPTなどの生成AI。

今回は、書籍『知識ゼロからのChatGPT入門 生成AIに何をしてもらうと便利なのか』(幻冬舎)から、今日から試せる実践的な活用法を紹介します。

資産の増やし方をアドバイスしてもらう

同書より抜粋

投資ビギナーにも丁寧に解説!

投資や運用の基礎知識を学んだり、情報を整理したりするときにも活用しましょう。たとえば、毎月の投資額に応じた資産形成のステップや、NISAや投資信託のしくみをわかりやすく解説してくれます。

さらに、難しい資料の内容を整理して、初心者向けに要点をまとめることも可能です。ただし、提供されるのは一般的な情報や基礎的なアドバイス。信頼できる情報源と照らし合わせて判断することが重要です。

同書より抜粋

AIが投資の未来を切り開く⁉

AIを活用した投資が、将来の可能性を大きく広げています。「GPT-InvestAR」では企業の年次報告書を解析し、特定の期間で投資額が4倍になる驚異的な試算が報告されています。

また、ChatGPTを使った別の投資戦略でも特定の期間で650%の累積リターンを達成。これらはまだ研究段階の結果であり、すべての期間で同じ成果が保証されるわけではありません。慎重なリスク管理や運用は不可欠ですが、夢のある話です。