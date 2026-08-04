オリコンは2026年8月3日、「住宅ローン」顧客満足度ランキングの結果を発表した。本調査は2026年3月16日～4月17日、過去5年以内に住宅ローンの新規借り入れまたは借り換えを行い、現在融資を受けている全国の20～69歳の男女1万1,629人を対象に、インターネットにて行われた。

住宅ローン総合ランキング

イオン銀行が2年連続総合1位

「住宅ローン」総合ランキングでは、イオン銀行が2年連続で総合1位を獲得した。評価項目別では、全9項目中「担当者の対応」「団体信用生命保険の充実さ」「付帯サービス」「審査・契約手続き」「サイトのわかりやすさ」の5項目で1位となった。なかでも「付帯サービス」は8年連続1位となり、業態別「対面銀行」でも8年連続1位を獲得した。男女別「男性」、目的別「借り換え」でも2年連続1位となるなど、複数の部門で高い評価を得た。口コミでは、「イオンの利用で割引や、定期利率の優遇がある」「ショッピングモール内に窓口があるため相談がしやすい」といった声があり、日常生活と結びついたサービスや相談環境の充実が支持につながった。

総合2位にはPayPay銀行がランクインした。前回は「高評企業」だったが、今回はランクイン規定人数を満たし、正式にランキング入りした。「商品内容の充実さ」「金利」「サイトのわかりやすさ」の3項目で1位を獲得し、目的別「新規」では2年連続1位、業態別「ネット銀行」では1位となった。「金利が低く、手続きも比較的シンプルだった」「金利のみならず、がん団信など保障のバランスが良い」といった口コミもあり、低金利だけでなく保障面や手続きの利便性も評価された。

楽天銀行は前年の総合4位から順位を上げ、総合3位となった。「手数料・保証料」では3年連続1位を獲得し、商品別「変動金利」では初の1位となった。利用者からは「金利優遇キャンペーンなど独自性のあるキャンペーンが魅力」「金利が安く、優遇サービスが多い」といった声が寄せられ、金利面や独自サービスへの支持がみられた。

総合4位のSBI新生銀行(旧:新生銀行)は、評価項目別「繰り上げ返済」で1位を獲得した。「繰り上げ返済が簡単にできる」「専用サイトでいつでもやり取りできて、審査や契約まで進めやすかった」といった口コミから、返済手続きのしやすさやオンラインサービスの利便性が評価された。

地銀では北陸銀行がトップ、総合22位から8位へ上昇

今回、北陸銀行が前回の総合22位から総合8位へ順位を上げ、地方銀行で最も高い総合評価を獲得した。評価項目別では全9項目中7項目がトップ10入りとなり、「担当者の対応」「団体信用生命保険の充実さ」「審査・契約手続き」の3項目で3位となった。利用者からは、「担当者の方の説明が分かりやすかった」「金利が低く、手数料が無料で団信も手厚い」といった口コミがあり、担当者対応や保障内容への評価が高かった。

関西みらい銀行は前回総合11位から総合9位へ順位を上げた。男女別「女性」では5年連続1位を獲得した。「金利が安く、審査も早い」「アプリでローン返済額が確認できて便利」といった声があり、金利面やアプリの利便性が支持された。

住宅ローン評価項目別ランキング

住宅ローン部門別ランキング

地域別ランキング、北海道銀行や東邦銀行が1位

地域別ランキングでは、「北海道」で北海道銀行が11年連続1位、「東北」で東邦銀行が初の1位、「関東」でイオン銀行が3年連続1位、「甲信越・北陸」で北陸銀行が2年連続1位、「中国・四国」で山陰合同銀行が3年連続1位となった。

北海道銀行の利用者からは、「持病があっても団信に入れた」「審査から借り入れまで期間があいたが、審査時点の金利で借り入れができた」といった、団体信用生命保険や金利対応を評価する声が寄せられた。

東邦銀行についても、「地元の銀行で信頼がある。土日も営業しているので、ローン相談がしやすい」「対応が丁寧で、感じが良い」といった、地域密着型のサポート体制を支持する声がみられた。

また、山陰合同銀行では、「住宅ローンの借入可能金額が住宅購入関連費のみだけでなく、多めに借りることができ、転居費用や家電購入費などに充てることができた」「説明がわかりやすく、質問したことに対してとても丁寧な対応でした」といった、柔軟な融資対応や担当者の対応を評価する口コミがあった。