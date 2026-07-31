資産形成への関心が高まる中、NISAを利用する人がいる一方で、「投資に回すお金がない」「損をするのが怖い」「制度が難しそう」と感じ、利用をためらっている人も少なくありません。

そこで今回は、マイナビニュース会員304人を対象に「NISA」に関するアンケート調査を実施。NISAを利用していない人や、以前は利用していたものの現在はやめた人に、その理由を聞きました。

NISA利用者は50.3%、一方で「興味はあるが利用していない」人も

NISAの利用状況

「現在『NISA』を利用していますか?」と聞いたところ、「利用している」が50.3%で最も多い結果となりました。一方、「以前は利用していたが、今はやめた」が4.3%、「興味はあるが利用していない」が10.5%、「利用していない」が26.0%、「NISA自体をよく知らない」が8.9%となりました。

NISAを利用している人が半数を占める一方で、興味を持ちながらも利用に踏み切れていない人や、制度自体を利用していない人も一定数いることが分かります。

「始めたいけどお金がない」興味はあるのに踏み出せない人の声

NISAを利用していない人や、以前は利用していたものの現在はやめた人に理由を聞いたところ、まず目立ったのが「投資に回すお金がない」という声でした。

「金銭的な余裕がないから」(69歳/男性)



「生活に余裕がないから」(49歳/男性)



「投資などに回す余裕がないから」(51歳/男性)



「日々の生活でいっぱいいっぱいだから」(52歳/女性)



一方で、「興味はあるが利用していない」と回答した人からも、「始めたい気持ちはあるものの、資金面がネックになっている」という声が寄せられました。

「利用したいとは思っているが、仕組みをまだよく調べていないのと、預ける資金をあまり持ち合わせていないため」(42歳/男性)



「投資に回すほどの資金がないから」(33歳/女性)



「NISAに回す資金がない」(57歳/男性)



「投資に回す余剰資金がないから」(59歳/女性)



NISA投資への関心はあっても、生活費との兼ね合いから余裕資金を確保できず、利用開始に踏み切れない人も少なくないようです。

「損をするのが怖い」元本割れやリスクへの不安

資金面だけでなく、投資による損失への不安からNISAを利用していない人もいました。

「投資の元本割れ」(74歳/男性)



「損をするから」(70歳/男性)



「下がった時の損失が嫌だから」(69歳/男性)



「投資に自信が無いし、不安のほうが大きい」(85歳/男性)



「リスクがあるから」(57歳/男性)



NISAは投資による利益が非課税になる制度ですが、元本が保証されるものではありません。そのため、資産が減る可能性への不安が、利用をためらう理由になっていることが分かります。

「よく分からない」「難しそう」制度への理解不足も壁に

NISAの制度や投資商品について理解できていないことを理由に挙げる人も見られました。

「知識がないから」(40歳/男性)



「よくわからないから」(60歳/女性)



「やり方わからない」(43歳/男性)



「何から始めればいいかわからない」(51歳/男性)



「NISAについてわからないことが多く、また回す資金もないため」(64歳/男性)



また、「NISA口座はあるが、始めるきっかけがつかめずにいる」(64歳/女性)という声も。制度への理解不足や始め方への不安が、利用開始へのハードルになっていることがうかがえます。

「手続きが面倒」「投資への関心が低い」などの声も

そのほか、手続きの手間や投資への関心の低さを理由にする声もありました。

「面倒だから」(50歳/女性)



「手続きが面倒で後回しにして月日が過ぎている」(49歳/男性)



「NISAをしてみたいと思うが、手続きが面倒そうで積極的になれない」(54歳/男性)



「投資に興味がないから」(67歳/男性)



「必要性を感じていない」(65歳/女性)



NISAを始めるまでの手続きや準備を負担に感じる人がいる他、そもそも投資への関心や必要性を感じていない人もいるようです。

「投資スタイルに合わない」「継続しない」という選択も

一方で、NISAを利用していたものの、自身の投資方針やライフスタイルに合わせて、利用をやめた人もいました。

「利益確定するために一度売却した」(39歳/女性)



「年金生活で続けたくなくなった」(71歳/男性)



「自分には投資が向いていないことがわかった」(78歳/男性)



また、利用していない人からは、「株式を長期で保有するつもりがないから」(59歳/男性)という声も。

NISAを利用するかどうか、また継続するかどうかは、資産状況や投資への考え方によって判断が分かれているようです。

NISAは自分の家計状況や目的に合わせた利用が重要

今回の調査では、NISAを利用している人がいる一方で、「興味はあるが利用していない」「利用していない」という人も一定数いることが分かりました。

利用しない、あるいは利用をやめた理由としては、「投資に回す余裕資金がない」「損失が不安」「制度がよく分からない」「手続きが面倒」など、さまざまなハードルがあることが明らかになりました。

NISAは資産形成を支える制度の一つですが、必ず利用しなければならないものではありません。まずは日々の生活費や緊急時に備える資金を確保したうえで、自分の家計状況や目的に合わせて利用を検討することが大切と言えそうです。

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「NISA」に関するアンケート

調査時期: 2026年7月7日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 304人

調査方法: インターネットログイン式アンケート

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