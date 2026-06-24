安楽亭は6月22日～7月5日、「ファミリーカルビ」や「ファミリーロース」などを割引価格で提供する毎月恒例の「肉の日」企画を安楽亭店舗(コスモス店、ぼたん店は対象外)で開催している。

同キャンペーンでは、「ファミリーカルビ」を通常価格638円のところ半額の319円で、「ファミリーロース」を通常価格759円のところ特別価格の429円で提供している。

また、家族や友人とのシェアにおすすめの「贅沢コンボ」を通常価格3,278円のところ330円OFFの2,948円で、「ハラミスジプレート」を通常価格3,608円のところ330円OFFの3,278円で、「ファミリーカルビ&ロースプレート」を通常価格2,398円のところ330円OFFの2,068円で提供している。

さらに、サンチュや巻き野菜、キムチ、もやしナムルなど肉と相性の良い野菜がセットになった「巻き巻きセット」は、単品価格より561円お得な836円で提供。

なお、注文時に卓上のタブレットで「クーポン番号」を入力するか、注文前に従業員へクーポン画面を提示することで割引が適用される。また、注文後の提示は無効となり、会計値引き券・割引券との併用は不可。