物語コーポレーションが展開する「焼肉きんぐ」は7月9日、「五大名物」「プレミアムコース」などをリニューアルし、新しいグランドメニューの販売を開始する。

「五大名物」に新メニュー

五大名物

今回新たに登場するのは、「【名物】炙りミスジ ～ねぎ塩ポン酢～」、「【名物】大判すだれ上カルビ」、「【名物】韓式ヤンニョムだれ 壺漬け一本シマチョウ」。

炙りミスジ ～ねぎ塩ポン酢～は、さっぱりとしたねぎ塩ポン酢をくぐらせて食べる一品。大判すだれ上カルビは、お肉と脂のバランスが特徴だという。韓式ヤンニョムだれ 壺漬け一本シマチョウは、ヤンニョムだれの辛さと脂の旨味が感じられる一品。

「プレミアムコース」に黒毛和牛・黒毛牛が登場

プレミアムコース

プレミアムコースでは、新たに黒毛和牛と黒毛牛が食べ放題の対象となる。3種類の味のバリエーションを楽しめる「【黒毛和牛】黒毛和牛上カルビ」や、黒毛牛のロースを贅沢にカットした「【黒毛牛】黒毛牛ドでか!上ロース」、さっぱりとしたポン酢との相性が抜群の「【黒毛牛】黒毛牛焼しゃぶカルビ」が登場。多数の要望により復活した「【特選】ミノステーキ」と、根強い人気の「【特選】厚切り牛タン」もラインナップする。

新設の"すき焼カテゴリ"と「裏名物」

現行の五大名物「炙りすき焼カルビ」は、「【熟成豚】炙りすき焼カルビ」とともに、新設の"すき焼カテゴリ"にて販売を開始する。従来の"卵"にくわえ、すき焼だれとよく合う”とろろ”や、酸味の効いた"トマト”のソースも登場。好みに合わせた多様な味わいを楽しめる。

さらに、「裏名物」には「焼肉屋さんの牛カレーパン」が新登場。揚げたてサクサクの美味しさに加え、カレーにも力を入れているこだわりの一品だという。