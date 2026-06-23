ワタミカミチクが展開する「かみむら牧場」は、6月22日〜26日までの5日間限定で「幸せの5日間」と題した肉の日企画を開催する。期間中は平日の11時から16時限定で、おすすめの焼肉ランチ2種類が「いい肉」にちなんだ特別価格1,129円で販売されるほか、サラダバーやドリンクバーがセットになったビュッフェがワンコインの500円で提供されるとのこと。

幸せの5日間

中落ちカルビランチ2種が1,129円でご飯お替り無料

期間中、通常価格1,280円の「人気の中落ちカルビランチ」(1,129円)と「特製辛ニンニクだれ 中落ちカルビランチ」(1,129円)が特別価格で提供される。さらに、この2種類の焼肉ランチを注文した場合に限り、ご飯のお替りが何杯でも無料になるとのこと。なお、1.5倍盛や該当ランチセット以外は通常価格での販売となる。また、ららぽーと福岡店は通常の販売価格が異なるとのこと。

3つのバーが楽しめるランチビュッフェが500円のワンコインに

同期間中、サラダバー、アイスバー、ドリンクバーが楽しめる「KAMIMURAランチビュッフェ」のフルセットが、通常価格880円のところ肉の日特別価格500円で提供される。小学生以下は通常価格440円のところ250円となり、幼児以下は無料で利用できる。定食を注文した客に限り、ランチタイムの11時から16時まで利用可能とのことだ。