アーキテクトは、同社が運営するが実施する「タレントパワーランキング」にて、タレントパワーランキングに登録されている、2000年以降に放送された仮面ライダーシリーズで主演した男優に関する調査・発表を行った。

仮面ライダーシリーズはテレ朝系で毎週日曜あさ9時から放送している特撮テレビドラマ。1971年からテレビシリーズが放送されており、主人公が仮面ライダーと呼ばれるヒーロー戦士に変身して敵の怪人たちと戦うストーリーが描かれている。多くの作品が各1年間(4クール)の長期にわたりオンエアされてきた。また、テレビドラマ放送から派生した劇場版映画が公開されることが多いほか、過去の作品をリブートした映画や配信作品も制作されている。

今回は、2000年以降に放送された作品を対象とし、仮面ライダーシリーズで主演した男優に焦点をあて、タレントパワーランキングで検証を実施した。

タレントパワーランキングの調査概要

調査内容:タレント1280名を抽出／イメージ調査は内約330名抽出（有識者からなる選考委員会で抽出）

1.認知度調査（名前を知っている・顔も知っている） 1.誘引率調査（見たい・聞きたい・知りたい） 1.イメージ調査（男性タレント17ワード、女性タレント18ワード、お笑いタレント17ワード）

調査手法:WEB調査

調査時期:1年に4回（2月、5月、8月、11月）実施

調査対象:一都三県在住の10歳から59歳までの男女を5歳刻みで各50名、60歳から69歳までの男女各50名、計1,100名を一つのグループとして、計4グループで総数4,400名が対象

ランキングTOP18のうちTOP5は、上表の通り。1位には、2026年1月からスタートしたNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』にも出演中の個性派男優がランクイン。続いて、2026年1月期ドラマ『再会〜Silent Truth〜』で主演し、4月に上演されたミュージカル『奇跡を呼ぶ男』でも主演した男優が2位にランクイン。他にも、2026年4月から「アサヒゴールド」のCMに出演し、5月22日から配信されている『シークレットNGハウスSeason2』（Amazon Prime Video）にゲスト出演した男優がランクインしている。

引用元：タレントパワーランキング by 株式会社アーキテクト