「プリングルズ」は、2026年7月10日に60周年を迎えるウルトラマンシリーズとコラボレーションした新フレーバー「プリングルズ ウルトラマン★ガーリックバター」(45g・95g/オープン価格)を、6月29日から全国のコンビニエンスストア等にて発売する。

「ウルトラマンシリーズ」とプリングルズは、​人々に勇気や希望を届けるポジティブな存在という共通点から、​今回のコラボレーションが実現した。​フレーバーには、ウルトラマンのスタミナとパワーをイメージしたガーリックバターを採用し、コラボレーションならではの特別な一品に仕上げた。

「ウルトラマン★ガーリックバター」は、香ばしいガーリックとバター風味が織りなす濃厚な味わいが特長。食欲をそそる力強い味わいで、アルコールや炭酸飲料とも相性が良い。

パッケージには、今回のコラボレーションのために描き下ろしたオリジナルイラストを採用。「ウルトラマン」の被り物をしたMr.Pが目を引く、特別なコラボレーションデザインだ。また、ウルトラマンシリーズの中でも人気の「ウルトラマン」「ウルトラセブン」「ウルトラマンティガ」「ウルトラマンゼロ」「ウルトラマンゼット」も描かれており、コラボならではのユニークで豪華なパッケージに仕上げている。