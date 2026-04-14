東映ビデオは、仮面ライダー55周年と、「UHDBlu-rayCOLLECTION＆Blu-rayCOLLECTION」の発売を記念して、『仮面ライダー』TVシリーズ4Kリマスター版を4月28日・29日の2夜連続で特別放送・配信する。放送するのは、1号・2号ダブルライダー初の共演となった第40話・第41話で、放送は「TOKYO MX」、配信は「東映特撮YouTubeOfficial」にて実施。

また、既発売の「仮面ライダー4KリマスターBOX」の単巻UHDBlu-rayと単巻Blu-rayを7月8日より順次発売する。それぞれ全7巻、各ジャケットは菅原芳人新規描き下ろし。

放送情報

TOKYO MX「仮面ライダー4Kリマスター版2夜連続特別放送」

4/28（火）20:57～:第40話「死斗！怪人スノーマン対二人のライダー」

4/29（水・祝）20:57～:第41話「マグマ怪人ゴースター桜島大決戦」

配信情報

東映特撮YouTubeOfficialにて配信「仮面ライダー4Kリマスター版2夜連続特別配信」

4/28（火）19:00～5/12（火）19:00:第40話「死斗！怪人スノーマン対二人のライダー」

4/29（水・祝）19:00～5/13（水）19:00:第41話「マグマ怪人ゴースター桜島大決戦」

作品情報

第40話「死斗！怪人スノーマン対二人のライダー」

ショッカースイス支部の死神博士は、霧島と桜島の間に地下トンネルを掘って、霧島火山帯を爆破させる日本征服計画を企んだ。スイスでショッカーと戦っていた本郷は、その計画を知り、２人の助手を日本へ送り込む。一文字も九州へと向かうが、怪力スノーマンの前に危機に瀕してしまう。だが、そこに仮面ライダー１号が登場。ダブルライダーがスノーマンに立ち向かう！

第41話「マグマ怪人ゴースター桜島大決戦」

地下トンネル工事の労働者確保のため、ショッカーは人々の誘拐をはじめた。事態を知った一文字と本郷は調査を開始するが、本郷はアルマジロング、モグラング、そしてゴースターの襲撃をうけ、ショッカーに捕らわれてしまい、脳波コントロールを施されてしまった。一方、一文字は死神博士からの挑戦をうけ、桜島火口へ向かうが、そこにはショッカーに操られる１号ライダーが……。

「仮面ライダー4KリマスターUHD Blu-ray COLLECTION・Blu-ray COLLECTION」発売情報

既発売の「仮面ライダー4KリマスターBOX」の単巻UHD Blu-ray全7巻、Blu-ray全7巻を、7月8日より毎月順次発売する。VOL.1は7月8日発売。価格は「UHD Blu‐ray COLLECTION」が13,200円、「Blu-ray COLLECTION」が11,000円。DISC1は＃1～7、DISC2は＃8～13を収録。ジャケットは菅原芳人新規描き下ろし。

同商品は、1971年4月3日の記念すべき第1話から1973年2月10日放送の最終話まで全98話と最多放送話数を誇るシリーズの原点「仮面ライダー」より、ファンが長年熱望したTVシリーズのネガスキャンテレシネ4Kリマスター版の単巻UHDBlu-ray。16mmオリジナルネガフィルムをスキャンし、4Kリマスター作業を行い、パラ消しなどのレストア作業を経て、高解像度の4KHDRマスターを作成。16mmフィルムで撮影された映像が持つポテンシャルを余すことなく活かし、まるでベールを一枚はがし取ったかのようなクリアな映像を実現している。仮面ライダーのマスク、爆発シーンなどはもちろん、当時の風景なども余すことなく楽しむ事ができる、史上最高の高画質を楽しめる。