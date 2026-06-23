【6月23日発売! 】ローソン「今週の新商品」5商品まとめてご紹介

2026年6月の新商品5品まとめ(6月23日発売予定 )

今週登場予定のローソン新商品グルメ5品をピックアップしてご紹介! 写真映えするコラボ商品や、あつあつで食べられるホットスナックメニューなど、気になる品が多数ラインナップ。

ローソン2026年6月の新商品まとめ

これからの季節にぴったりな、食べ応え抜群の商品をチェックしてみてはいかがでしょうか?

「盛りすぎ! 1食分の野菜ちゃんぽん」(599円)

価格 : 599円

エネルギー : 445kcal

※1日あたりの摂取量の目標350g以上(厚生労働省「健康日本21」より)

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

麺重量がお値段そのままで51%も増量された、ボリューム満点の「盛りすぎ! 1食分の野菜ちゃんぽん」が登場です! 旨みとコクのあるちゃんぽんスープに、のど越しの良い麺が配置され、暑い季節でもハシが進む美味しさに仕上がっています。

「よくばりセットメシ ドライカレー&ナポリタン」(743円)

価格 : 743円

エネルギー : 928kcal

※ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

スパイシーなドライカレーと、昔ながらの王道ナポリタンのご飯と麺がひとつになって登場しました。1つのプレートで2度美味しい、洋食の人気定番メニューを詰め込んだよくばりなセットです。ボリュームも満点で、どちらの味わいも贅沢に楽しみたいという気分のランチや夕食にぴったりな一品に仕上がっています。

「おだしのきいた たこ焼(8個入り)」(470円)

価格 : 470円

エネルギー : 382kcal

※北海道・近畿・沖縄地域のローソン、ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

たこ焼がタコ粒をさらに大きくして、食べ応えのある仕立てにリニューアルして登場です。外はふんわり、なかはとろっとした食感の生地は、豊かなだし感がきいた奥深い味わいが特徴。旨みがアップした大ぶりのタコとだしの風味が絶妙にマッチし、おやつやおつまみにも最適な一品になっています。

「サラダキンパ」(397円)

価格 : 397円

エネルギー : 315kcal

※沖縄地域のローソン、ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

まろやかな味わいのシーチキンマヨネーズと、食感の良い大根漬、小松菜ナムル、人参ナムルを具材に迎えた「サラダキンパ」が登場。風味豊かなごま入りの特製味付けご飯で一本一本丁寧に巻いており、野菜のシャキシャキ感とシーチキンのコクが相性抜群。さっぱりとしていながらも満足感があり、ランチや軽食にあっさりとした味わいを楽しめる一品です。

「でかなんこつ入りつくね棒」(198円)

価格 : 198円

エネルギー : 250kcal

※商品は他のアレルゲンを含む商品と製造・調理工程を共有している場合があるとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

レジ横ホットスナックの人気メニューから、総重量を51%も増量した「でかなんこつ入りつくね棒」が登場です。あの定番の「なんこつ入りつくね棒」がお値段そのままででっかくなりました。 コリコリとした軟骨の食感とジューシーな鶏肉の旨みはそのままに、圧倒的な食べ応えを実現。 小腹が空いた時のおやつや、お酒のおつまみにもぴったりな大満足のボリュームです。

まとめ

6月23日発売の新商品は、「盛りすぎ! 1食分の野菜ちゃんぽん」や「よくばりセットメシ ドライカレー&ナポリタン」、「でかなんこつ入りつくね棒」などがラインナップ。 気になる商品があれば、ぜひ店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。

※画像は公式ホームページより引用