ティグリスは7月1日、「ゼブラ飲みキャンペーン」を、BAR Arca新宿本店、BAR Sonora、BAR Arca渋谷、BAR＆CAFE Sonora＋sにて開始する。

フルーツジュース

キャンペーン名にある「ゼブラ飲み」とは、アルコールと栄養豊富なフレッシュフルーツジュースをシマウマの模様のように交互に摂取することで、身体への負担を軽減するサステナブルな飲酒スタイル。

同キャンペーンは、アルコール1杯の注文につき、バーテンダーが厳選した旬のフレッシュフルーツジュース1杯(最大3杯まで)を無償提供するというもの。フルーツは、6月下旬の「桃(日川白鳳)」や「さくらんぼ(佐藤錦)」、7月の「すいか」や「マンゴー(宮崎産)」など、月ごとに夏ならではのみずみずしい素材を使用する。

さくらんぼのジュース

桃のジュース

これにより、「嗜好品を楽しむ喜び」と「身体を労わるケア」を同時に完結させる「コンボケア」を体現。従来の「水(チェイサー)」を「戦略的栄養補給」へとアップグレード。「お酒を嗜みたいが、翌日のパフォーマンスも妥協したくない」というジレンマを解消し、バーを「翌日の自分を整える場所」へとアップデートさせる。

キャンペーンの旗艦店となるのは、2月15日に新宿にオープンした「BAR＆CAFE Sonora＋s」。同店では、バーテンダーがカクテルを仕上げるのと同様の緻密な技術を用いて、搾りたての香りや素材のテクスチャーを最大限に引き出したジュースを調製する。