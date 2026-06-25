マーケティング・リサーチ会社のクロス・マーケティングは、2026年6月24日に「FIFAワールドカップ2026に関する調査」の結果を発表した。本調査は2026年6月19日〜20日の期間、全国20歳〜69歳の男女1,100名を対象に、インターネットリサーチにて実施されたもの。

FIFAワールドカップ2026に関する調査

W杯への興味関心は40.6%で男性や高齢層ほど関心が高く20〜30代は半数が無関心

FIFAワールドカップ2026への興味度

FIFAワールドカップ2026に興味がある人は40.6%で、そのうち「とても興味・関心がある」は16.8%となった。

性別や年代別に見ると、男性の49.5%は興味・関心があるという結果が出た。年代が上がるほどワールドカップへの関心が高くなる傾向が見られる一方で、20〜30代は「まったく興味・関心はない」が半数近くを占めている。

観戦方法はテレビ番組での結果確認が最多でリアルタイム観戦やダイジェストが続く

ワールドカップの試合をどのように観戦するか

ワールドカップの試合をどのように観戦するかを尋ねたところ、「テレビのニュース番組・スポーツ番組で結果を見る」が54.6%で最多となった。

次いで「試合をリアルタイムで観戦する」や「試合のハイライト・ダイジェスト映像を見る」が4割台を占めており、これに「ネットニュースやポータルサイトの記事」が続いている。なお、60代は「テレビのニュース番組・スポーツ番組」が6割を超えている。

試合映像の視聴手段はテレビ放送が85.9%で突出するも、若い世代は動画配信が高め

試合映像の視聴手段について

試合映像の視聴手段については、「テレビ放送」で視聴する人が85.9%と突出する結果になった。

これに続く手段として「無料動画配信」は21.3%、「インターネット配信」は14.4%となっている。全年代においてテレビが最も高い割合を示しているが、20〜30代では「無料動画配信」や「有料スポーツ配信サービス」が高めの傾向を見せている。

今大会の注目ポイントは日本代表の勝敗や活躍が53.5%でトップを占める

FIFAワールドカップ2026で注目していることや楽しみにしていること

FIFAワールドカップ2026で注目していることや楽しみにしていることを尋ねた。結果は「自国(日本代表)の勝敗・活躍」が53.5%でトップを占めている。

自国への期待に続く項目としては、「試合の勝敗・結果そのもの」や「華麗なゴールなどのスーパープレー」が3割台で続く形となった。

優勝国予想は日本が30.0%で最多! アルゼンチンやフランスなどの強豪を上回る

今大会に出場している48か国の中で、優勝すると思う国を尋ねた。結果は「日本」をあげた人が30.0%で最も多い結果となった。

日本に続く2番手以降の予想としては、「アルゼンチン」や「フランス」、「ブラジル」といった世界屈指の強豪国が上位に名を連ねている。

注目関係者はメッシや本田圭佑や森保一、記録更新や明快な解説に期待

今大会で注目している選手や監督、解説者などの関係者を尋ねた。結果は「リオネル・メッシ」や「本田圭佑」、「森保一」が多くあげられる結果となった。

具体的な理由として、メッシ選手には「歴代ワールドカップ最高得点記録の更新」への期待が寄せられている。また、本田圭佑氏には「選手目線で分かりやすい」といった解説の明快さを評価する声が目立つ結果となった。