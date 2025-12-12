誰もが使ったことがあるであろう「ジャポニカ学習帳」。植物の写真がドーンと表紙を飾っている学習帳で、筆者が子どもの頃は昆虫の写真も。しかし、これからは「船」や「飛行機」が流行るかもしれません。
【新作グッズ紹介】
/
ジャパンコーストガード学習帳📖
#海上保安帳 爆誕💣
＼
.
みなさんご存じ”あの学習帳”をモチーフに自由帳を製作しました!
本家同様、海保を学べる付録を収録✍
来年1月から #八管区 の海保が参加するイベントなどでゲットできますよ👍
(@JCG_8th_RCGHより引用)
ジャポニカ学習帳をモチーフに、海上保安庁（Japan Coast Guard)仕様の「ジャパンコーストガード学習帳」を作ってしまうとは、考えましたね。“海上保安帳”とは、うまい!!
その表紙には、海上保安庁の船や飛行機を採用。かっこいいですよね。SNSで紹介されると、「これはカッコいい!」「これはセンスいいな!」「マジで欲しいし、全国の小学生に使って欲しいレベルだね。こういうの好きだわ」「ええぇえー!! めっちゃえぇやん!! イベント行きたいなー!!」と大好評。
また、“海上保安帳”というパワーワードに、「誰がうまい事を言えとwww」「海上保安『帳』はズルい(笑)」「ネーミングが秀逸やん」とツッコみの嵐。抜群のネーミングセンスとカッコよさから「ネット通販してください!」「売ってください。絶対買います!」「うみまるショップで販売して欲しい!」という声も多数寄せられています。
イベントでの発売のみとのことですが、大きな話題となれば、普通に販売される日が来るかもしれませんね。まずは、八管区のイベントに足を運んでみてはいかがでしょうか?
