楽天、西武を相手に6点リード

楽天が3回裏に4点、6回裏に3点を追加し、西武に6点差をつけた。西武は2回表と3回表に1点ずつ返すが、楽天打線が爆発。マッカスカーのホームランなどで楽天が8対2と優位に進める。

【スタメン】

楽天: 1(右)佐藤　直樹 2(中)辰己　涼介 3(指)浅村　栄斗 4(左)Ｃ・マッカスカー 5(一)渡邊　佳明 6(遊)村林　一輝 7(三)平良　竜哉 8(捕)堀内　謙伍 9(二)黒川　史陽 10(投)瀧中　瞭太

西武: 1(中)西川　愛也 2(遊)滝澤　夏央 3(一)長谷川　信哉 4(指)Ａ・カナリオ 5(三)渡部　聖弥 6(左)岸　潤一郎 7(二)石井　一成 8(捕)柘植　世那 9(右)茶野　篤政 10(投)Ａ・ワイナンス

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 66 36 29 1 .554 -
2 巨人 67 35 30 2 .538 1
3 ヤクルト 67 35 31 1 .530 1
4 DeNA 66 26 38 2 .406 9
5 広島 65 25 37 3 .403 9
6 中日 67 24 42 1 .364 12

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 西武 70 43 25 2 .632 -
2 ソフトバンク 66 39 27 0 .591 3
3 オリックス 67 36 30 1 .545 6
4 日本ハム 70 38 32 0 .543 6
5 ロッテ 66 33 31 2 .516 8
6 楽天 67 24 42 1 .364 18