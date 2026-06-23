楽天、西武を相手に6点リード

楽天が3回裏に4点、6回裏に3点を追加し、西武に6点差をつけた。西武は2回表と3回表に1点ずつ返すが、楽天打線が爆発。マッカスカーのホームランなどで楽天が8対2と優位に進める。

【スタメン】

楽天: 1(右)佐藤 直樹 2(中)辰己 涼介 3(指)浅村 栄斗 4(左)Ｃ・マッカスカー 5(一)渡邊 佳明 6(遊)村林 一輝 7(三)平良 竜哉 8(捕)堀内 謙伍 9(二)黒川 史陽 10(投)瀧中 瞭太

西武: 1(中)西川 愛也 2(遊)滝澤 夏央 3(一)長谷川 信哉 4(指)Ａ・カナリオ 5(三)渡部 聖弥 6(左)岸 潤一郎 7(二)石井 一成 8(捕)柘植 世那 9(右)茶野 篤政 10(投)Ａ・ワイナンス

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