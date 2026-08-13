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OUT
8番 柳町 達 見逃し三振 1アウト
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6番 小川 龍成 ショートゴロ 3アウト
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OUT
5番 Ｎ・ソト ピッチャーファウルフライ 2アウト
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OUT
4番 山口 航輝 見逃し三振 1アウト
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7番 石塚 綜一郎 セカンドゴロ 3アウト
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6番 牧原 大成 空振り三振 2アウト
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5番 山本 祐大 ショートゴロ 1アウト
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3番 安田 尚憲 ファーストダブルプレイ 3アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー Ｃ・スチュワート・ジュニア に代わって 10番 小林 樹斗
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OUT
2番 西川 史礁 フォアボール ランナー：1、2、3塁
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OUT
1番 藤原 恭大 フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
1塁ランナー山﨑 剛 盗塁成功 ランナー：2塁
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OUT
9番 山﨑 剛 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
8番 松川 虎生 ショートフライ 1アウト
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OUT
ロ2-0ソ
7番 上田 希由翔 ライトホームラン ロッテ得点！ ロ 2-0 ソ
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6番 小川 龍成 ショートヒット ランナー：1塁
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4番 近藤 健介 セカンドゴロ 3アウト
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3番 栗原 陵矢 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
2番 周東 佑京 空振り三振 2アウト
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1番 正木 智也 見逃し三振 1アウト
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5番 Ｎ・ソト ライトフライ 3アウト
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OUT
Ｃ・スチュワート・ジュニア がワイルドピッチ ランナー：2、3塁
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4番 山口 航輝 空振り三振 2アウト ランナー：2、3塁
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OUT
3番 安田 尚憲 空振り三振 1アウト
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OUT
2番 西川 史礁 センターヒット ランナー：1、2塁
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1番 藤原 恭大 ライトヒット ランナー：1塁
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