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2026.08.13 18:00 みずほPayPayドーム福岡
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
ロッテ 0 2 0 2 5 0
ソフトバンク 0 0 0 0 0 0
  • OUT

    8番 柳町 達 見逃し三振 1アウト

  • OUT

    6番 小川 龍成 ショートゴロ 3アウト

  • OUT

    5番 Ｎ・ソト ピッチャーファウルフライ 2アウト

  • OUT

    4番 山口 航輝 見逃し三振 1アウト

  • OUT

    7番 石塚 綜一郎 セカンドゴロ 3アウト

  • OUT

    6番 牧原 大成 空振り三振 2アウト

  • OUT

    5番 山本 祐大 ショートゴロ 1アウト

  • OUT

    3番 安田 尚憲 ファーストダブルプレイ 3アウト

  • OUT

    投手交代：ピッチャー Ｃ・スチュワート・ジュニア に代わって 10番 小林 樹斗

  • OUT

    2番 西川 史礁 フォアボール ランナー：1、2、3塁

  • OUT

    1番 藤原 恭大 フォアボール ランナー：1、2塁

  • OUT

    1塁ランナー山﨑 剛 盗塁成功 ランナー：2塁

  • OUT

    9番 山﨑 剛 センターヒット ランナー：1塁

  • OUT

    8番 松川 虎生 ショートフライ 1アウト

  • OUT

    ロ2-0ソ

    7番 上田 希由翔 ライトホームラン ロッテ得点！ ロ 2-0 ソ

  • OUT

    6番 小川 龍成 ショートヒット ランナー：1塁

  • OUT

    4番 近藤 健介 セカンドゴロ 3アウト

  • OUT

    3番 栗原 陵矢 フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    2番 周東 佑京 空振り三振 2アウト

  • OUT

    1番 正木 智也 見逃し三振 1アウト

  • OUT

    5番 Ｎ・ソト ライトフライ 3アウト

  • OUT

    Ｃ・スチュワート・ジュニア がワイルドピッチ ランナー：2、3塁

  • OUT

    4番 山口 航輝 空振り三振 2アウト ランナー：2、3塁

  • OUT

    3番 安田 尚憲 空振り三振 1アウト

  • OUT

    2番 西川 史礁 センターヒット ランナー：1、2塁

  • OUT

    1番 藤原 恭大 ライトヒット ランナー：1塁

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