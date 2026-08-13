「手動で更新」を押すと最新の試合速報が表示されます

※通信環境やお使いのブラウザにより、データが正常に表示されない場合がございます。予めご了承ください

2026.08.13 18:00 楽天モバイル 最強パーク宮城
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
オリックス 0 0 0 0 0 0
楽天 2 0 0 2 3 0

  • OUT

    6番 YG安田 空振り三振 3アウト

  • OUT

    5番 村林 一輝 フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    4番 Ｃ・マッカスカー 空振り三振 2アウト

  • OUT

    3番 佐藤 直樹 空振り三振 1アウト

  • OUT

    9番 野口 智哉 空振り三振 3アウト

  • OUT

    8番 石川 亮 空振り三振 2アウト

  • OUT

    7番 中川 圭太 セカンドライナー 1アウト

  • OUT

    2番 宗山 塁 レフトフライ 3アウト

  • OUT

    1番 中島 大輔 セカンドゴロ 2アウト

  • OUT

    9番 金子 京介 センターフライ 1アウト

  • OUT

    6番 来田 涼斗 見逃し三振 3アウト

  • OUT

    5番 紅林 弘太郎 ライトフライ 2アウト

  • OUT

    4番 太田 椋 セカンドゴロ 1アウト

  • OUT

    8番 堀内 謙伍 空振り三振 3アウト

  • OUT

    7番 平良 竜哉 敬遠 ランナー：1、2、3塁

  • OUT

    1塁ランナー村林 一輝 盗塁成功 ランナー：2、3塁

  • OUT

    6番 YG安田 空振り三振 2アウト ランナー：2、3塁

  • OUT

    5番 村林 一輝 サードゴロ 1アウト ランナー：1、3塁

  • OUT

    4番 Ｃ・マッカスカー フォアボール ランナー：1、2塁

  • OUT

    オ0-2楽

    3番 佐藤 直樹 センターツーベースヒット 楽天得点！ オ 0-2 楽 ランナー：2塁

  • OUT

    2番 宗山 塁 ライトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    オ0-1楽

    1番 中島 大輔 レフトホームラン 楽天得点！ オ 0-1 楽

  • OUT

    3番 西川 龍馬 サードファウルフライ 3アウト

  • OUT

    2番 山中 稜真 サードフライ 2アウト

  • OUT

    1番 宗 佑磨 サードファウルフライ 1アウト

(c) 2026 Japan Baseball Data Inc.