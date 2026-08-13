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OUT
6番 YG安田 空振り三振 3アウト
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OUT
5番 村林 一輝 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
4番 Ｃ・マッカスカー 空振り三振 2アウト
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OUT
3番 佐藤 直樹 空振り三振 1アウト
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OUT
9番 野口 智哉 空振り三振 3アウト
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OUT
8番 石川 亮 空振り三振 2アウト
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OUT
7番 中川 圭太 セカンドライナー 1アウト
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OUT
2番 宗山 塁 レフトフライ 3アウト
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OUT
1番 中島 大輔 セカンドゴロ 2アウト
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OUT
9番 金子 京介 センターフライ 1アウト
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OUT
6番 来田 涼斗 見逃し三振 3アウト
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OUT
5番 紅林 弘太郎 ライトフライ 2アウト
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OUT
4番 太田 椋 セカンドゴロ 1アウト
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OUT
8番 堀内 謙伍 空振り三振 3アウト
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OUT
7番 平良 竜哉 敬遠 ランナー：1、2、3塁
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OUT
1塁ランナー村林 一輝 盗塁成功 ランナー：2、3塁
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OUT
6番 YG安田 空振り三振 2アウト ランナー：2、3塁
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OUT
5番 村林 一輝 サードゴロ 1アウト ランナー：1、3塁
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OUT
4番 Ｃ・マッカスカー フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
オ0-2楽
3番 佐藤 直樹 センターツーベースヒット 楽天得点！ オ 0-2 楽 ランナー：2塁
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OUT
2番 宗山 塁 ライトヒット ランナー：1塁
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OUT
オ0-1楽
1番 中島 大輔 レフトホームラン 楽天得点！ オ 0-1 楽
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OUT
3番 西川 龍馬 サードファウルフライ 3アウト
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OUT
2番 山中 稜真 サードフライ 2アウト
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OUT
1番 宗 佑磨 サードファウルフライ 1アウト
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